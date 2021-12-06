LEAGUE CITY
After an earlier failed attempt to reach an agreement about a mixed-use development east of Interstate 45, the League City council approved a scaled-down version of the plan, paving the way for work to begin.
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