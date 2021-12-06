Riverview at Clear Creek

Pictured is an aerial view of the area where developers plan to build Riverview at Clear Creek, a mixed-use project including apartments, a hotel and retail and office space. Pictured is the Marina Bend apartment complex, which is adjacent to the proposed project.

 WB PROPERTY GROUP/Courtesy

LEAGUE CITY

After an earlier failed attempt to reach an agreement about a mixed-use development east of Interstate 45, the League City council approved a scaled-down version of the plan, paving the way for work to begin.

Emma Collins: 409-683-5230; emma.collins@galvnews.com.

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