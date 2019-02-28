GALVESTON
A bill filed in the state legislature Thursday aims to reform Galveston’s ailing police pension by raising the city’s contribution rates, raising police retirement age and restructuring the board that makes pension decisions.
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