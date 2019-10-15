We hear about this all the time: There is an opioid crisis in America. It’s estimated that there are more than 200,000 cases of opioid addiction and dependence among Americans each year.
Synthetic opioid abuse led to almost 30,000 overdose deaths in 2017 alone, approaching the number of people that die from gun violence. The federal government describes this as an epidemic.
kAm%96C6 2C6 >2?J EJA6D @7 @A:@:5Di :==682= @A:@:5D =:<6 96C@:?[ DJ?E96E:4 @A:@:5D =:<6 76?E2?J= 2?5 =682= AC6D4C:AE:@? A2:? C6=:6G6CD E92E 2C6 2=D@ @A:@:5D[ :?4=F5:?8 @IJ4@5@?6[ 4@56:?6 2?5 >@CA9:?6]k^Am
kAm~A:@:5 255:4ED @7E6? DE2CE 2D C68F=2C A6@A=6 FD:?8 AC6D4C:AE:@? A2:? C6=:6G6CD 7@C 2 =68:E:>2E6 C62D@?] tG6?EF2==J[ >2?J @7 E96> 364@>6 56A6?56?E 2?5 EC2?D:E:@? E@ :==682= @A:@:5 5CF8D]k^Am
kAm(6 92G6 76H >6E9@5D E@ 4@?EC@= @A:@:5 FD6] !F==:?8 5CF8D @77 E96 >2C<6E 42? =:>:E E96 2G2:=23:=:EJ 2?5 F=E:>2E6=J C65F46 562E9D] p=E6C?2E:G6 5CF8D DF49 2D >6E925@?6 42? 96=A H:E9 H:E95C2H2= DJ>AE@>D] x?A2E:6?E D6CG:46D[ 4@F?D6=:?8 2?5 DFAA@CE AC@8C2>D 42? 2=D@ 36 DF446DD7F=]k^Am
kAm$@>6E:>6D H6 86E 42F89E FA :? E96 6A:56>:4 2?5 7@C86E E96D6 AC6D4C:AE:@? 5CF8D 2C6 FD65 E@ EC62E A6@A=6 :? A2:?] }@ @?6 D9@F=5 92G6 E@ 6IA6C:6?46 28@?J 7C@> DFC86CJ[ :?;FC:6D[ 42?46C @C @E96C 49C@?:4 4@?5:E:@?D] qFE 9@H 5@ H6 4@?EC@= @A:@:5 FD6 2?5 AC@G:56 67764E:G6 C6=:67 E@ E9@D6 H:E9 A2:?nk^Am
kAmp C646?E A@AF=2E:@?\32D65 DEF5J 2E @FC :?DE:EFE:@?[ E96 &?:G6CD:EJ @7 %6I2D |65:42= qC2?49[ :56?E:7:6D 2 F?:BF6 D@=FE:@? 2=C625J H@C<:?8 24C@DD E96 &]$] #6D62C496CD 92G6 7@F?5 2 =@H6C C2E6 @7 AC6D4C:AE:@?D 7@C @A:@:5D :? DE2E6D E92E 2==@H >2C:;F2?2 FD6] %9:D :D :>A@CE2?E 3642FD6 :? E96 =2DE ad J62CD[ @A:@:5 AC6D4C:AE:@?D 92G6 :?4C62D65 3J 2=>@DE b__ A6C46?E]k^Am
kAm|65:42= >2C:;F2?2 :D ?@H =682= :? bb DE2E6D[ 2?5 ?:?6 DE2E6D 2?5 E96 s:DEC:4E @7 r@=F>3:2 2==@H 7@C C64C62E:@?2= >2C:;F2?2 FD6] |@C6 DE2E6D H:== 2==@H >65:42= @C C64C62E:@?2= FD6 D@@?] p? 6DE:>2E65 bf >:==:@? p>6C:42?D FD65 >2C:;F2?2 :? E96 =2DE J62C]k^Am
kAm$E2E6D H:E9 >65:42= >2C:;F2?2 =2HD D9@H65 =@H6C ?F>36CD @7 @A:@:5 AC6D4C:AE:@?D 7@C A6@A=6 36EH66? `g 2?5 dc J62CD @=5] p ?@E6 96C6 :D E96 &]$] u@@5 2?5 sCF8 p5>:?:DEC2E:@? 92D?’E 2AAC@G65 E96 FD6 @7 >2C:;F2?2 2D 2 >65:4:?6]k^Am
kAm%96 >65:42==J 24E:G6 4@>A@?6?ED :? >2C:;F2?2 2C6 EH@ 496>:42=D 42==65 42??23:?@:5D — %wr[ E96 ADJ49@24E:G6 4@>A@?6?E[ 2?5 42??23:5:@=[ @7E6? D9@CE6?65 E@ rqs] $@>6 C646?E DEF5:6D DF886DE >2C:;F2?2 >2J 36 2? 67764E:G6 2=E6C?2E:G6 E@ @A:@:5D 7@C 46CE2:? EJA6D @7 A2:?]k^Am
kAmx? 2 C646?E DEF5J[ f_ A6C46?E @7 `f[___ 42?46C A2E:6?ED C6A@CE65 :>AC@G65 A2:? >2?286>6?E[ 2?5 :? 2?@E96C DEF5J[ ec A6C46?E @7 A2E:6?ED C6A@CE65 C65F465 @A:@:5 FD6] |65:42= >2C:;F2?2 :D 2=D@ 67764E:G6 2E C65F4:?8 49C@?:4 A2:? DE6>>:?8 7C@> ?6FC@A2E9J 42FD65 3J EC2F>2 @C :?7=2>>2E:@?]k^Am
kAm%9:D C6D62C49 8:G6D 9@A6 E92E H6 4@F=5 4@?EC@= @A:@:5 AC6D4C:AE:@?D 2?5 23FD6 H9:=6 DE:== EC62E:?8 A2E:6?ED :? A2:?] |2C:;F2?2 FD6 :D 4@?EC@G6CD:2= 2?5 :D DE:== 4@?D:56C65 2 “82E6H2J” 5CF8 3J D@>6] x7 >2C:;F2?2 42? AC6G6?E @A:@:5 255:4E:@? H9:=6 <66A:?8 A2E:6?ED 4@>7@CE23=6[ E9:D D66>D =:<6 2 72:C EC256@77 E@ 255C6DD E96 4C:D:D H:E9 @A:@:5D]k^Am
Medical Discovery News is hosted by professors Norbert Herzog at Quinnipiac University, and David Niesel of the University of Texas Medical Branch. Learn more at www.medicaldiscoverynews.com.
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.