We hear about this all the time: There is an opioid crisis in America. It’s estimated that there are more than 200,000 cases of opioid addiction and dependence among Americans each year.

Synthetic opioid abuse led to almost 30,000 overdose deaths in 2017 alone, approaching the number of people that die from gun violence. The federal government describes this as an epidemic.

Medical Discovery News is hosted by professors Norbert Herzog at Quinnipiac University, and David Niesel of the University of Texas Medical Branch. Learn more at www.medicaldiscoverynews.com.

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