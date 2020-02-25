Almost two years ago, we wrote a story concerning the rapid rise in vaping in the United States and the potential health issues that it could cause.

From the news in the last few months, it looks like we hit the bullseye. As of late 2019, at least 55 people have died from severe lung injury as the result of vaping. The youngest victim was 17.

Medical Discovery News is hosted by professors Norbert Herzog at Quinnipiac University, and David Niesel of the University of Texas Medical Branch. Learn more at www.medicaldiscoverynews.com.

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for Reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In
Log In Purchase a Subscription