Almost two years ago, we wrote a story concerning the rapid rise in vaping in the United States and the potential health issues that it could cause.
From the news in the last few months, it looks like we hit the bullseye. As of late 2019, at least 55 people have died from severe lung injury as the result of vaping. The youngest victim was 17.
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Medical Discovery News is hosted by professors Norbert Herzog at Quinnipiac University, and David Niesel of the University of Texas Medical Branch. Learn more at www.medicaldiscoverynews.com.
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