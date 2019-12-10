One thing that saddens me these days is a failure to communicate with each other because of philosophical, religious and especially political differences. Families and friends who used to enjoy time together have grown wary of each other, unable to agree or even to agree to disagree.
This is not only regrettable, it is dangerous to intimate relationships and to the world as a whole. Peace cannot evolve if we do not embody it within ourselves, our family and our community. Such fractures in society create isolation, extremism, violence and loss of basic civility that extend ever outward.
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Dr. Victor S. Sierpina is the WD and Laura Nell Nicholson Family Professor of Integrative Medicine and Professor of Family Medicine at UTMB.
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