If a picture is worth 1,000 words, then seeing the Port of Galveston’s aging infrastructure firsthand speaks volumes.
Last Thursday, Galveston City Council and Wharves Board of Trustees members took time out of their busy schedules to tour the port waterfront by boat with port staff.
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Rodger Rees is port director and CEO for the Port of Galveston.
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