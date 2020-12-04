Newly released cruise industry economic impact numbers for 2019 remind us that the eventual resumption of cruising will play a critical role in helping drive our region’s economic recovery.
As it does each year, the Cruise Lines International Association released its annual report on the cruise industry’s impact on the U.S. economy. Pre-pandemic, the cruise industry generated $55.5 billion in economic activity in the United States, a 5.3 percent increase from 2018.
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Rodger Rees is Galveston Wharves port director and chief executive officer.
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