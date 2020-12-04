Newly released cruise industry economic impact numbers for 2019 remind us that the eventual resumption of cruising will play a critical role in helping drive our region’s economic recovery.

As it does each year, the Cruise Lines International Association released its annual report on the cruise industry’s impact on the U.S. economy. Pre-pandemic, the cruise industry generated $55.5 billion in economic activity in the United States, a 5.3 percent increase from 2018.

Rodger Rees is Galveston Wharves port director and chief executive officer.

Locations

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In
Log In Purchase a Subscription