If 2019 was a year of planning and milestones at the Port of Galveston, 2020 will be the year to begin implementation. The Galveston Wharves Board set goals for a number of major projects and programs in 2019; now comes the challenging work of bringing those plans to reality.

We expect to see construction; continued revenue, jobs and business growth; and tangible progress on new initiatives like our interior roadway to ease traffic on Harborside Drive and our environmental sustainability program, Green Marine.

Rodger Rees is port director and CEO for the Galveston Wharves.

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