If 2019 was a year of planning and milestones at the Port of Galveston, 2020 will be the year to begin implementation. The Galveston Wharves Board set goals for a number of major projects and programs in 2019; now comes the challenging work of bringing those plans to reality.
We expect to see construction; continued revenue, jobs and business growth; and tangible progress on new initiatives like our interior roadway to ease traffic on Harborside Drive and our environmental sustainability program, Green Marine.
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Rodger Rees is port director and CEO for the Galveston Wharves.
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