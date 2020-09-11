Putting cruise sailings on pause during the pandemic has had far-reaching impacts for vacationers, workers and major cruise ports like the Galveston Wharves.
In this time of uncertainty, I believe one thing is certain — the cruise industry will return stronger than ever.
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