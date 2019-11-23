After 1 1/2 years of research, analysis and public input, the Port of Galveston’s detailed 20-Year Strategic Master Plan is almost finished.
The Galveston Wharves Board of Trustees is expected to consider adopting the plan at its December meeting. We’ll also hold a series of open houses soon to introduce the plan to the public and our partners.
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Rodger Rees is port director and CEO for the Port of Galveston.
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