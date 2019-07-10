The following students made the fourth nine-weeks honor roll of the 2018-19 school year at Roy J. Wollam Elementary School:
All A’s
First grade: Iris Ackerman, Juliana Aguilar, Frida Armendariz, Sydney Armstrong, Emily Arredondo, Greysen Benigar, Bridget Brant, Justin Brewer, Evan Broderick, Mason Bruce, Raelynn Bryant, Allie Bulgier, Jared Burdick, Summer Burgess, Hudson Burkett, Kristopher Cagle, Brantlee Cambiano, Andrew Canalito, Scarlett Canton, Harper Cargile, Kyle Carr, Cyrene Castillo, Trini Castro, Cailee Catching, Thomas Cavazos Jr., Anthony Chavez, Sophia Clark, Savanna Clark, Cadence Claussen, Nicholas Clements, Behlie Cockrell, Roger Coker, Kassiella Colunga, Davis Combs, Kaylin Cook, Graciela Cordero, Morgan Cowdery, Ethan Davenport, Savanna Davis, Abigail Dornfeld, Brooklyn Dreamer, Madison Dupuis, Avery Elliff, Emma English, Savanah Farrias, Korbin Faulkner, Colby Faust, Raegan Ford, Brena Fuselier, Grant Gaido, Rory Ganter, Mason Garber, Nevaeh Garcia, Zackary Garcia, Ryann Garza, Chloe Gaus, Weston Gerik, Eva Gibbens, Kayleigh Gil, Casen Gillispie, Cynthia Gonzalez, Mackenzie Good, Dante Grice, Caleb Guerrero, Karen Gutierrez, Kimber Haddix, Aubree Hallett, Peyton Hamblin, Nolan Harvey, Mollie Hefner, Reagan Heos, Sara Hicks, Madison Hill, Havyn Hillman, Lane Howell, Preston Hulsey, Kinsley Hurst, Kruz Hussey, Kynlee Ingram, Clay Jackson, Sammi Jackson, Dean Janice, Lincoln Jannett, Stormi Jenkins, Michael Jensen, Jason Johnson, James Johnson, Eliana Kamata, Shiloh Keown, Case Kuehl, Aaron Lazenby, Jaylynn Lopez, Ellisyn Lufsey, Cole Madewell, Logan Magyar, Keeley Manahan, Brantley Mann, Cheyenne Maples, Samuel Mar, Brantley Marullo, Riley Mayeux, Raylan McDermott, Charlee McKinney, Leilani Medina, Ayden Medina, Iris Montegut, Charlie Montemayor, William Moore, Caleb Morris, Reilly Morse, Lukas Murray, Corey Newman, Ava Nunn, Chloe O’brien, Gracie O’Gorman, Macie Pelischek, Brystol Perry, Aubrie Pfluger, Hayden Puccetti, Hunter Puccetti, Sonny Puccetti, Elizabeth Purl, Isaac Pursel, Diana Ramirez, Cooper Ray, Ezequiel Reyes, Kinley Reynolds, Logan Rice, Jace Rice, Landon Risinger, Eliana Roberts, Tyler Roberts, Hayden Robledo, Diego Rodriguez, Elizabeth Roth, Joe Ryan, Mia Sanderford, Madyson Schlageter, Paisley Schmid, Gracie Shoupe, Bryan Sic Munoz, Kylee Smith, Abbiegail Spain, Mason Speeg, Eli Spencer, Jensyn Starr, Shyla Steele Jones, Mikaela Stephens, Brier Stricklind, Haley Sunday, Hunter Swann, Carter Theobald, Wyatt Theobald, Kinley Thomas, Allie Thompson, Lilyanne Thompson, Aubrey Tilitzki, Heidi Torres, Elizabeth Tovar, Judah Triplett, Tiger Tuck, Chase Van Horn, Charles Venable, Hunter Wallace, Hunter Wallace, Tyden Watson, Reese Welch, Brayden Wells, Maverick Winton, Cooper Woitena, Tenley Wulf, Eva Zepeda, Ezekiel Zepeda and Catherine Zhu.
Second grade: Michael Aguilar, Koltyn Armbrester, Emerson Arruda, Tallula Austin, Noah Avilez, Noah Avilez, Allison Baird, Ty Barosh, Hadley Bass, Makayla Batista, Caitlyn Bear, Alyssa Bierschwale, Emma Biscamp, Brooklyn Blake, Braden Boatman, Matrix Boutwell, Haley Bozeman, Jaylee Butler, Andres Calderon-Esparza, Braelyn Canton, Colby Cashiola, Cooper Cloteaux, Samantha Collier, Dana Colson, Von Cooper, Kaylin Cottrill, Danika Cowdery, Brandon Culbreth, Kaysen Cunningham, Ava Dagle, Kylie Davenport, Lindsey Davidson, Cooper Davis, Liam Davis, Andrea De Leon, Shya De Leon, Adrian Dela Rosa, Vance Delesandri, Vance Delesandri, Elizabeth Dodd, Ariana Dodds, Maddaks Dunham, Colton Evans, Addison Evers, Rivers Feldpausch, Rivers Feldpausch, Mason Fornea, Evan Franks , Gabriella Gaido, Kevin Gallup, Nathalie Garcia, Bryson Garza, Kennedy Gass, Morgan Gibbs, Mackayla Gibbs, Mackayla Gibbs, Joshua Giessinger, Vega Gonzalez, Chance Griffin, Avery Gustin, Cameron Hall, Mason Hallows, Emma Hansen, Aiden Hanssard, Jennifer Hardin, Brooklyn Hardy, Ashton Hart, Baron Harveyorell, Yvella Herrera, Abigail Holland, Preslie Hughes, Nine Inge, Taylor Kelly, Clinton Kelm, Connor Kreger, Avery Krenek, Mason Lambert, Lily LaReau, Lily Lawyer, Juliette Lerma Hernandez, Luciana Lerma-Hernandez, Arabella Lopez, Rachel Maniscalco, Jaycee Maples, Hayden Martin, Jimena Martinez, Elijah Massey, Madison McCracken, Cannin McGee, Coty McGuire, Rhett McGuire, Abby McLawchlin, Lailah Mielsch, Joseph Miller, Bradson Miller, Hunter Mitchell, Jackson Moore, Alexis Morrison, Taylor Munson, Colby Nagy, Madden Norman, Lily-Kate O’Gorman, Nicholas Orellana, Makenzie Ott, Alexis Pahkala, Kayla Palacio, Ashly Pell, Christopher Pope, Gabriel Portillo, Vance Powell, Colson Pritchett, Kyli Rau, Natalie Redmond, Blakely Reilly, Julian Renovato, Lucas Renz, Malin Riggs, Summer Rudolp-Wilmoth, Makenna Ryan, Karly Ryno, Alexandra Sanchez, Robert Sanders, Colton Schuck, Aubriella Scott, Macee Selcer, Jeffrey Shipwash III, Landon Sisk, Caden Spigener, Brooks Stricklind, Jake Stringer, Sidney Stringer, Jaidyn Suarez, Laiden Tallman, Reece Tombrella, Emily Trigo, Samuel Ungurean, Landon Ussery, Alexander Vaquera, Brayden Vassallo, Aliana Vicknair, Kinley Wenske, Abigail Williams, William Wilson Jr., Adelynn Woods and Audrey Wright.
A/B honor roll
First grade: Katelyn Balli, Ryder Banks, Robert Barajas, Elijah Barnett, Mikayla Beraza, Carrie Brown, Mckenzee Burkham, Rylynn Cardona, Dayton Cheatham, Roy Cockerham, Brayden Craton, Milexy Cruz, Brielle Dann, Ximena De La Mora, Aaliyah Denney, Trey Duree, Samuel Faris, Emma Faris, Stephen Gates, Io Gatica, Malina Goodwin, Emma Griggs, Madalyn Hare, Gabriella Hernandez, Sofia Hernandez, Makayla Herrera, Mason Holman, Sawyer Huffman, Jaxson Jones, Ezio Khan, Nicholas Koenig, Kylee Kornstedt, Otto Kucera, Brayden Lambremont, Jenna Lance, Madelyn Larsen, Tarah Lawson, Angel Lopez, Joseph Lopez, Liam Lowry, Kennedy Luikart, Liliana Martinez, Taylor Martinez, Malachi McGuffin, Carter Miller, Addison Milum, Madelyn Montgomery, Miah Moran, Ryder Mosley, Maci O’Brien, Wyatt Parnell, Abigail Patterson, Kelsey Penuel, Parker Rickards, Abel Rincon, Annabella Rogers, Matthew Romero, Lauryn Spencer, Gavin Stephenson, Addyson Strange, Layla Styron, Ayva Suazo, Michael Taylor, Masyn Thompson, Alisyn Tisdale, Timothy Trejo and Lyara Ward.
Second grade: Hailey Alcaraz, Addison Amato, Natalie Andrews, Tripp Baker, Jade Barker, Chloe Brock, Hunter Burks, Cheyenne Burks, Aubrey Burns, Benjamin Cantrell, Karlie Click, Cali Coffey, Peyton Cumby, Caleb Curtner, Arabella Davidson, Caden De La Cruz, Kyle Derrick-Pena, Rylen Doty, Elle Evans, Jace Flowers, Timothy Gallagher, Ezra Garcia, Janessa Garcia, Carlos Garza, Alyssa Gonzales, Sara Goodwin, Addyson Graves, Aycelin Graves, Conner Gruber, Balie Hahn, Emma Harrison, MaryJane Haynes, Charlie Hefner, Ameerah Hinojosa, Luke Hodges, Rhiannon Houck, Michael Hughes, Stephanie Ibarra, Anlyn Johnson, Emma Jones, Kylie Jones, Jock Joplin, Gage Kennedy, Kaleb Krause, Colt Kuehl, Jayten Laymance, Bree Legrand, Lilly Lewis, Zachary Livingston, Sydney Malfa, Hayden Malm, Madison Martin, Alena Martinez, Molly McClain, Aven Meehan, Reid Moeller, Reese Mounts, Fallon Olszak, Elijah Osborne, Elijah Otero, Skylee Patterson, Avarie Pearson-McNichols, Kynslie Perry, Caleb Pope, Edward Puebla, Valentin Rabago, Kindall Rice, Aldo Rios, Lyrikah Rivera, X-Zavier Schrotberger, Luke Shaffer, Jack Shelton, James Shepeard, Selene Sifuentes, Aubrey Slaydon, Chesney Smith, Anthony Stark, Abigail Steel, Bella Szanyi, Uriel Tapia, Kaiden Tiller, Richard Tobias, Jordan Tremble, Beau Vanier, Kace Whitfield, Dessa Wolf, Kinley Worthey, Silas Ybarra and Bethany Yeates.
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