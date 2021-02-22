The principal of Santa Fe High School recently announced the honor roll for the second nine-weeks of the 2020-21 school year.
All A's
Ninth grade: Kendal Andrus, Danny Berns, Ariana Briones, Katelyn Brock, Kamree Brown, Dillon Caldwell, Skylar Caloway, Brooke Castle, Rick Chaconas, Riley Chaconas, Hope Christopher, Larry Dale, Grant Eckenrode, Taylor Frampton, Jeremiah Garcia, Jax Garrett, Brennan Gaus, Shelby Grassmuck, Patrick Hayes, Rylan Johnson, Seth Kamata, Alexander Keller, Kaitlyn Ketchum, Kelsey Levis, Kassidy Moffett, Wyatt Moore, Zane Murff, Kaiyan Murphyjones, Mitchell Norton, Tyler Peloquin, Connor Pfaff, Adian Pless, Maegan Pugh, Lauren Radicioni, Joseph Russell, Mackenzie Schuck, De’Ayla Smith, Sydney Tanner, Trenton Tanner, Madilyn Vaughn, Arya Vyas, Morgan Walton and Trace Wohleb.
10th grade: Erin Anderson, Christina Bear, Ryann Bedard, Ashlee Black, Laney Bland, Sydney Bland, Kaitlyn Cashiola, Autumn Chambless, Kiana Chastain, Jaiden Cooper, McKinsey Criss, Kamryn Cruz, Callee Eversole, Ashlyn Fockelmann, Collin Fogle, Lane Fuller, Anneliese Garcia, Juliana Gonzales, Trenity Gonzalez, Jaylynn Grimes, Katelyn Harmeyer, Jaysa Hildebrand, Heidi Hillman, Kyler King, Tyler Long, Kalei Lovos, Makenna McGuire, Cadin McKinzie, Lance Nix, Sierra Norstrom, Regan Payne, Sadie Quinn, Diego Rabago, Reece Sandoval, Kristen Simpson, Brooklyn Spencer, Lane Tacquard, Jamison Thornton-Wright, and Wyatt Van Houten.
11th grade: Christopher Adams, Karissa Betancourt, Sasha Bishop, Jordyn Blakeman, Trevor Brock, Melinda Cabe, Emma Cerda, Kensley Clark, Caiden Claxton, Christianna Clingerman, Carli Daffern, Alexis DeLos Santos, Brody Dizona, Bethanie Durant, Katelyn Garza, Tyler Harrison, Michaela Henson, Destiny Hicks, Kimberly Hill, Clayton Holder, Canton Hughart-Kempf, Evelyn Lopez, Madison Luparello, Andres Moraga Martinez, Meagan Mundine, Rhett Ostermayer, Mya Perez, Reagyn Perryman, Michelle Ren, Jacob Requenez, Ashlyn Roberson, Alyssa Rouse, Sonya Salazar-Lopez, Kevin Small, Reagan Smith, Barrett Swope, Allison Walton, Ernest Western, and Bailey Williams.
12th grade: Sydney Allen, Brittany Barker, Calista Batson, Brenton Beohm, Kennedy Birdwell, Sarah Birkmeyer, Payton Boody, Rylie Bouvier, Justin Brown, Aubrea Burnam, Citlalli Caballero, Jessica Cantrell, LaneyChilds, Savannah Clark, Bianca Deluna, Kayla Derrick, Ashton Dobson, Noah Dupuy, Albert Garza, Jacob Garza, Jaivyance Gillard, Alexia Goolsby, Kyle Grassmuck, Shelby Haaga, Jaxson Hagewood, Madison Hayes, Julianne Hernandez, Reynaldo Herrera, Garrett Hertenberger, Jaleigh Holloway, Caroline Lee, Adamari Lujan, Cole McGuire, Andrew Nall, Isaac Neiman, Layne Nix, Alyssa Nolan, Danielle Overstreet, Dayton Pierce, Hannah Pullen, Brock Radicioni, Stormie Renevey, Ashton Shutt, Parker Swope, Marcus Villarreal, and Morgan Wilson.
A/B honor roll
Ninth grade: Gracie Alvarado, Samuel Audiffred, Christopher Baulis, Jaiden Beal, Angel Becerril, Jerek Benningfield, Natalie Bradford, Bailey Bruansdorf, Jaylynn Brister, Payton Carroll, Braden Castle, Ryland Chambless, Ally Childs, Riley Childs, Leon Clark, Garrett Cochran, Kylie Davidson, James Davis, Kiahya Davis, Rebecca Davis, Steven De Los Santos, Kailey Dinhobl, Brianna Edgley, Blake Elkins, Kassandra Ennis, Ashlee Feaster, Brianna Finkler, Brooke Fonke, Ryland Freudensprung-Laymance, Yanci, Yanci Fuentes Paz, Jordan Gaston, Gage Gonyier, Taylor Higgs, Sadie Jackson, Madison Jones-Lenhart, Juliana Juarez, Kaede Kotch, Kenneth Lance, Bryce Leal, David Lemire, Lorenzo Lerma Hernandez, Cassidy Loner, Jessica Lopez, Kaydence Lovos, Brayleigh Macaluso, Grayson Martin, Alejandro Martinez, America Martinez, Ashlyn Matthews, Hayden Mayberry, Reese McGuire, Alexisia McKinzie, Avri Miles and Chris Moctezuma, Joseph Moosavi, Lacie Ostermayer, Reid Ostermayer, Lane Peloquin, Myriah Perez, Natalie Reyes, Cavan Richardson, Trinity Rife, Annalicia Salazar, Mauricio Saldana, Alexander Scofield, Alicia Selesky, Ryleigh Shubert, Me’Aloha Slayton, Isaac Suyuc, Stefano Tiso, Emmett Wagner, Lindsey Whatley, Nathan Wilks, Shannon Wilson, and Jonathan Wright.
10th grade: Anthony Arcidiacono, Reese Austin, Jarred Batista, Paulina Becerril, Brayden Benard, Dakota Brasher, Leslie Clark, Ty Clark, Kendall Cook, Thomas Cook, Preston Copuous, Payton Cundiff, Hector De La Mora, Alexa Dean, Katherine Eckeberger, Lilly Eilermann, Eunice Estrada, Madison Finch, Kadee Frantz, Alora Garcia, Austin Greer, Aaron Grimm, Donovan Hamlin, Kadance Healy, Elizabeth Hodge, Grant Howard, Joshua Johnson, Shealea Johnson, Caston Kennedy Syvanna Kennedy, Kaitlyn Kramer, Christopher Lloyd, Braden Lutz, Keelie Maier, Ryleigh Meek, Dalton Michalka, Brissa Ochoa, Cloe Pain, Jayqwan Pearson, Sidne Peters, Kearsey Price, Justin Quinn, Jenna Radicioni, Jadyn Rodriguez, Morgan Rozycki, Jaylee Rushing Arhianna Scales, Avery Scales, Kyla Scheck, Amiya Scurlock, Madylan Shaw, Rylee Slaughter, Trinity Smith, Devin Stoffel, Madison Stookey, Madison Sustr, Kyeler Thompson, Brandon Touchstone, Hailey Tye, Allison Vassallo, Emma Wallace, Devon Weaver, Briauna West, and Jaden Yettevich.
11th grade: Madison Atkins, Hunter Branch, Kailey Buck, Emily Bustamante, Melaina Centenio, Cameron Cobb, Alexxis Dale, Madison Dalton, Gacelyn Daugherty, Tristan Davila, Jordan Decker, Tyler Dobson, Briana Feaster, Chritopher Garcia, Luke Garcia, Cassidy Garza, Thomas Gerami, Taylor Guida, Emily Hardee, Eric Harrity, Julieann Hicks, Harrison Hilliard, Amiee Hoff, Vincent Holm, Chase Istre, Seth Jacobs, Jericka Jankowski, Haley Lamb, Franklyn Lewis, Perla Lopez Almaguer, Natalie Mauricio, Tabitha McRee, Logan Morris, Ashley Nickerson, Marissa Owens, Jairo Paita, Lisa Platt, Jacob Reed, William Rose, Khole Ryan Albakri, Desiree Sanchez, Olivia Sanchez, Chelsea Stiles, Faith Sumney, Nicholas Thompson, Hannah Tucker, Kloee Vanier, Brandan Vassallo, and Korbin Winton.
12th grade: Katie Armstrong, Amaya Austin, Michael Baker, Macy Bertolino, Angela Bickerstaff, Keagan Brooks, Miya Brown, Katelyn Buffington, Matthew Carter, Jacob Cavness, Coby Cerda, Gracie Cervantes, Devyn Cook, Lindsay Corley, Katelynn Cothey, Tristan Cundiff, Ryleigh DeLaRosa, Bruck Erekson, Katy Estep, Kyle Fraser, Elyssa Garcia, Brianna Gaus, Lindsey Gilliam, Destiney Golden, Raquel Gonzalez, Dane Gramz, Jaxon Griego, Carter Hitchcock, Paul Hopkins, Zachary Huddleston, Madison Jeans, Epic Lucas, Ryleigh Mata, Cameron McCollum, Claire McGuire, Brianne Methvin, Kendra Ott, Elizabeth Paddie, Tanner Parmer, Jonathon Parson, Penelope Pate, Saydie Recknor, James Robins, Sean Roberts, Hailey Robinson, Destiny Sanchez, Kylee Sonnier, Freedom Stephenson, Colby Tacquard, Meranda Thompson, CiaraTrahan, Keith Velasquez, Kastin Wilde, Emily Womack, and Breonna Zegarelli.
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