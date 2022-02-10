The principal of Ball High School in Galveston recently announced the honor roll for the third six-weeks of the 2020-21 academic school year.
All A’s
Ninth grade: Carolina Alberdin, Eliran Amsallem, Madeline Joyce Berry, Anna Corinne Boeh, Stephen Bradley Brown, Jacob Price Burnette, Elijah Allen Bush, Erin Lynn Clore, Anastasia Marie De La Cruz, Brianna Grace Fortini, Kylan Casey Galloway, Ruby Catherine Gundrum, Faith Diane Huyen Hain, Shawn Han, Jacob Nathan Hart, Mia Faye Hawkes, Moya Joyce Hudson, Cristian Fernando Ixcotoyac, Samantha Carla Jackson, Claire Elizabeth Jobe, Jazmine Belen Juarez, Sebastian Martin Leyva, Sterling Renee Linamood, Stephanie Madora, Jayden Alexander Artur Martinez, Karina Lizbeth Martinez, Abigail Grace Obert, Isabel Elayne Obert, Achi Ronakbhai Patel, Lawson Evans Rees, Addison Rylee Rozier, Ethan Daniel Sanders, I’Keira Cashy Sweeney, Alexandra Kay Tomlinson, Quoc Anh Tran, Isabella Noelani Trevino, Mariana Villasana, Rilee Nikole Whinery, and Anahi Kassandra Zertuche.
10th grade: Daniyia Mic Aaon, Tharanidharan Arulentiran, Chance Webster Bailey, Joseph Gabriel Dondonay, Joshua Paul Florence, Maria Lucia Flores, Rishi Akshaykumar Gandhi, Vladimir Vincent Gligoric, Abigail Lynn Gonzalez, Skylar Jia Kang Lee Hain, Christian Cole Herman, Abigail Elizabeth Hochman, Isaias Jose Hohl, Preston Burke Jinks, Rio Joshua Jones, Pedro Antonio Koenning, Sofia Aleksandra Lankford, Brian Yaoheng Liang, Katherine Olivia Lindamood, Rebecca Adriana Lopez, Aaliyah Shanti Malveaux, Zoe Annabella McClure, Sebastien Matieu McCown Kobinger, Chase David Monsrud, Isabel Marie Moreland, Araceli Edith Morones, Nam Si NGO, Anshu Umang Patel Amin, Abigail Grace Pillar, and Chloe Frances Stein.
11th grade: Isaac Abraham Alegria, Isabella Carlin Alvarado, Heaven Leangel Barrientos, Skylar Lynn Barton, Ethan Scott Caesar, Reece Anjil Cammaran, Isabella Elaine Carmical, Ruth Natalia Chavez, Sophia Marie Comeaux, Liberty Lucille Cox, Araceli Guadalupe Diaz, Elena Lorraine Foulks, Judy Haoran Fu, Austin Nicholas Gabriel, Nicolo Salvatore Garofalo, Bailey Nicole Gonzales, Charles Robert Gundrum, Christopher Michael Hall, Abigail Emory Peek Howrey, Chloe Elizabeth Peek Howrey, Alicia Irene Jackson, Hailey Marie Kaster, Anastasia Ivanova Kuzima Kayla Julianna Martinez, Victoria Bandong Nepomuceno, Lizbeth Perez, Ronaldo Gilbert Salazar, Joseph Caleb Shabot Muslin, and Keshawn Rodney Webb.
12th grade: Mia Marlene Acosta, Starla K Adcox, Jordan Taylor Alcala, Dazlin Sanaa Allen, Emeliese Mariah Alvarado, Bryant Devante Armstead, Margerita Rene Asocar, Breanna Lee Batiste, Samuel Alan Bell, Mya Jewel Lee Belz, Tlan Dontre Blaine, Juliana Michelle Castello Mejia, Joseph William Cianfrini, William Matthew Clore, Mackenzie Reed Cooke Schilling, Aaron Correa, Alexx Cristobal Cristan, Seth Gabriel Dillow, Maggie Marie Farmer, Kendall Cheyenne Florence, Hailey Nicole Futschik, Sara Ann Gabriel, Aaleah Katrina Garcia, Stephanie Garcia, Victor Alfonso Garcia, Jose Santiago Gonzalez-Garcia, Morgan Riley Hall, Isaiah Gabriel Hammond, Macy Rae Hawkes, Caden Mas Henderson, Keylyn Yosmelyn Hernandez, Ruth Magdalena Hohl, Landon Jace Howard, Astrid Gicel Huinac, Sofia Lisette Ixcotoyac, Sierra Lee Jackson, Kathryn Parker Jobe, Mich’le Bryce Demond Joseph, Brandon Scott Kitchen, Huck Robert Lanier, Aline Isabel Leyva, William McLeod Livanec, Gabriela Anahi Lopez, Adan Martinez, Stefany Martinez, Xavier Martinez, Eric Medina, Graciela Mejia, Tamia Adell Moegan, Sophia Elise Morones, Grace Victoria Morris, Daniela Amely Munoz, Abigail Rose Nallie, Zulma Ortiz, Mianda Anastacia Partida, Griva Umang Patel, Mahi Mahendra Patel, Isabel Ramos, Yasmine Faisal Rawas, Ashleigh Rene Reagor, Joseph Rendon, Arianna Vctoria-Lynn Rodriguez, Luis Leonardo Rodriguez, Zoe Elizabeth Row, Lacey Rose Ruiz, Jesus Yael Salinas Garcia, Serafin Rene Santana, Joshua Alexander Schmidt, Noa Flora Seigel, Camilla Seymandi, Renard Leroy Simmons, Santosh Venkat Soule, Jessica Rose Spahr, Blake Michael Swift, K’Trin Ray Tylor, and Savannah Michelle Walser.
A/B honor roll
Ninth grade: Camryn Reese Acosta, Jeriyah Brenda Staci Adams, Ryder Parks Addison, Ernesto Armando Aguilar, Carlos Calixto Almazan, Andrew Gabriel Altizer, Dilma Del Carmen Antunez, Brayah Lashawn Arceneaux Larriel Carine Beatrice Ballard, Emma Shannon Benavidez, Julius Isaiah Bolden, Zeke Rodriguez Brining, Destiny Elaine Briseno, Timothy Alan Brown, Lydia Judith Campbell, Arely Castaneda, Berly Jackelyn Coy Coc, Kalei Michelle Crawford, Aerial Desiree Crockett, Jennifer Jewel Dalehite, Jiya Bipin Desai, London Mitchell-Cartier Deyon, Sophia Isabella Diaz, Roy Emanuel Essex, Marcus Sawyer Huslage Farroni, Darriel Dewaynia Florence, Milton Yandel Flores, Emery Katherine Fontenot, Stevan Alexander Ford, Ta’niya Denay Francis, Estela Yaneth Funez Solis, Fernanda Lizeth Galindo, Londyn Cooper Gigon, Sebastian Gomez, Gary Preston Greene, Grace Elizabeth Grissett, Asia Lynn Hatcher, Lacey Higgins Elijah Dante Hostler, Gavin Michael Jennings, Jhaiyah Nikole Johnson, Madeline Louise Kelly Jolee Ann Kershaw, Wania Aurangzab Khan, Parker James Koza, Luke Aiden Leimer, Matthew John Leyva, Iyana Elyse Lopez, Chloe Valerie Monsiva MacLauchlan, Zachary James Markello, Juan Antonio Mendoza Martinez, David Demetrio Mendoza, K’yana Nichelle Meyers, Sullivan Field Mixon, Kiersten Marie Moll, Aniah Chanel Morgan, Bella Catalina Ortiz-Elmore, Jay Mahendra Patel, James Van Patterson, Scarlett Judit Paz Vallecillo, Andrew Steven Petit, Taj’ Shamir Pettaway, Riley Nicole Popovich, Hugo Amando Portillo, Anthony Luis Prieto, Owen Allen Rawls, Ra’shaun Alexander Ringo, Lesby Sarahi Romero Maldonado, Analiese Renee Rosales-Morales, Valerie Yisel Salgado, Leslie Morgan Servin, Katherine Elizabeth Shotwell, Peyton Grace Shotwell, Pari Singh, Laura Lucia Solano, Lucas Jamil Solis, James Lewis Stanley, Samantha Marie Trevino, Priscilla Celeste Urias, Charles James Vasut, Ian Matthew Vela, James Calvin Venzant, Avery Glass Walker, Allison Jade Whiteaker, Isabella Marie Wisner, Samantha Haydn Young, Harirajsinh Dilipsinh Zala, Kaylee Marie Zamora, and Sean Orlando Loa Zuniga.
10th grade: Brenda Lisseth Alfaro, Johanna Nicole Antonio, Maya Izel Avila-Robbins, Jalen Sherman Beafneaux, Sebastian Chandler Calhoun, Ariell Michelle Calvert, Dianelly Alexa Cervanes, Bree Amity Cheatham, Jaxon Earl Claypool, Princesa Consuelo Cojon, Jason Quin Crooks, Trinity Lashae Crooks, Ava Grace Cruz, Gabriel Cuz, Wyatt Stephen Culling, Charli Elizabeth Dean, Makayla Marie Dominguez, Iain Alexander Endsley, Kianna Marie Ervin, Rick Edward Stidston Farmer, Keyli Michel Flores Miranda, Leanna Nicole Fuentes, Holly Marie Garcia, Jaqueline Melissa Garcia, Nayeli Aidene Garza, Evelyn Sonja Gault, Reese Patrick Goebel, Banks Ellis Goodmanson, Shacorean Alizay Gordon, Makayla Maria Green, Darius Dewayne Guilry, Kameron Leslie Allen Gustin, Shannon Joseph Harrington, Layla June Hilburn, Fedor Philippovich Ilinykh, Hayden Lane James, Kai Orion Jankowiak, Chloe Elizabeth Jolin, Sirchristian Jones, Breanna Michelle Keller, Byanna Skye Kitchen, Suany Marisol Martinez, Noah Michael Legrand-Mixon, Adriana Clarisa Lopez, Kayleigh Elizabeth Lorefice, Misael Sebastian Martinez, Ryan Patrick McClealland, Mackenzie Ann Moore, Armandina Morales, Sweetly Humming Musick, Mya Icess Norfolk, Connor Charles O’Donohoe, Joshua Isacc Madredejos Pareno, Daniela Miranda Parga Ramos, Jeraldy Perez-Morales, Elaine Tatiana Portal, Diana Guadalupe Pulido, Melissa Ramos, Jaqueline Elizabeth Rwyna, Jean Nicol Roach-Gomez, Cinthya Carolina Sanchez, Lucy Sparrow Schnell, Alexis Marie Sifuentes, Danielle Elizabeth Thomas, Christian Kam’ron Damian Thornton, Maria Dejesus Tovar, Charles Ray Tucker, Heather Anastasia Vela, Jasmin Renee’ Williams, Celeste Nicole Wilson, Rashawn Dion Wiltz, and Alexandria Marie Zulpo.
11th grade: Toby Laville Agnew, Christian Samuel Aguilar Clark, Preston Raymond Alpentzou, Audrey Madeleine Amon, Miguel Angel Andrade, Jotham Sayyd Banda, Chloe Breann Braham, Lily Katherine Brummett, Tate Garrison Burchfield, Lauren Elizabeth Bambi Burns, Neenah Meaquel Calhoun. Kaitlyn Rene Cantu, Enedina Elena Castro, Vincent Thomas Catanzaro, Amber Reese Claunch, Roy Christian Doggett Jaliyah Nichole Dotson, Nathan Cole Fiegel, Zaden Tyler Willard Fields, Hunter James Flores, Kaliyah Nicole Fontenot, Aleena Inez Garcia, Aliyah Elizabeth Garcia, Jace Body Garcia, Ava Kristine Gardiner, Gavin Joseph Garretson, Elliot Paul Garza, Maryann Elise Gately, Isabella Gwin Gavin, Shaifer Laine Goalen, William Jason Gomez, Carlos Edward Gonzales, Daniel Gonzalez, Kanoelani Annette Naone Goodwin, Lilian Joy Gorham, Sofia Giovanna Lorraine Grasso, Byan Han, Kolby Sean Henson, Isabelle Lillian Rose Harmeling, Riley Paige Heffernan, Kailey Angela Hernandez Baires, Yaneli Henandez, Ramse’s Gabriel Herrera, Jorge Alejandro Huitron, Jakirrah Marlice Jenkins, Josiah Joseph Jones, Parick Eric Jones, Preeti Joseph, Briana Marie Jaurez-Fuentez, Zoe Jayne Kennedy, Lucas Bennett Kilgore, Maia Cailynn Kraft, Jacob Andrew LaForte, Madailein Sophia Larson, Kistoffer Madora, Hana Maria Markert, Makenzie Elizabeth Markovich, Emmanuel Martinez, Oscar Johan Martinez, Jayden Devohn Miller, Wendy Gissele Miyares Murcia, Alfonzo Rudolph Montoya, Elise Armani Morgan, Ariel Enrique Munguia, Vanessa Munoz, Kari Mahealani Nance, Mouhamed Ndiaye, Eslie Michelle Ortega, Jazmin Esperanza Painter, Meryllen Krisdari Perez Escobar, David Perez, Tayler Ashton Polzin, Noah Thomas Reyes, Bella Maryanne Robisheaux, Karisma Makayla Rodriguez, Grayson Campbell Root, Corbin Ray Salazar, Robert Carl, Schulz, Alianna Maria Sierra, Rainna Leanna Smith, Hayling Minerva Staine Fernandez, Donovan That Ton, Anthony Jaffet Velasquez Rivera, Kimberly Villanueva, Elisabeth Marie Warner, Derica Lesha’I Williams, Michael Neal Yarbrough, and Kaya Haylee Zamora.
12th grade: Aidan Vincent Adams, Cristian Alberdin, Zoe Marie Alcala, Joseph Alexander, Shaylin Darnell Allen, Kimed Lowadi Bell, Ameerah Yasmine Ben-Aissa, Asher Lennon Blythe, Anna Grace Bolte, Mary Christine Breitbach, Jude Vicente Buckley, Tristan Robert Cabriales, Alejandro Jose Carcano Mariez, Leonardo Andres Clark, Logan Allen Carter Clements, Lauria Noel Cordero, Chanz Michael Courville Margaret Louise Cragar, Selena Rae Cruz, Grant William Davison, Ronaldo De La Garza, Brandon Thor Deichert, Alondra Renee Delgado Cruz, Courtney Michelle Dohring, Stephany Rubi Doroteo-Juarez, Alejandro Estrada, Ethan Kai Fox, Maria Fernanda Fuentes, Zaid Julian Garcia Carrillo, Claira Isabel Garcia, David Michael Garcia, Jaylene Garcia, Tyler Rose Garcia, Giselle Irene Gerardo Villa, Kassandra Gonzalez, Scottlyn Grace Goodmanson, La Tasha Paulette Greene, Jim De Jesus Guevara, Brittany Dalila Gutierrez, Xiomara Alexandra Gutierrez, Jeremy Lee Harr, Madeline Claire Haver, Dustiny Paige Hayek, Bethel James Cody Hennigan, Karen Isabel Hernandez Madrid, Fidel Abraham Hernandez, Katherine Hernandez, Sebastian Esteban Hernandez, Raquel De Los Angeles Herrera Nava, Christian Josue Herrera, Jillian Nicole Hester, Sheila Yaddeliz Jaramillo, Erica Wade Jones, Joshua Rayshon Jones, Nicole Ashley Jones, Mateo Yiannis Kastis, Kaniriar La’Shia Kirven, Rheiny Austin Knight, Gilton Paul Leach, Isaiah Jordan Lemelle, Tracy Liang, Bryan Lima, Ryan Scott Lively, Rebecca Lopez Zuloaga, Astrid Ivonne Lopez, Jadyn Alyssa Lopez, Marco Antonio Lopez, Samantha Lopez, Selso Xavier Loubet, Arianna Lelanie Martinez, Gabriella Gisel Marinez, Megan Elizabeth Maxwell, Taylor Bryann McDaniel, Grace Elizabeth Milina, Sarah Diane Milina, Ivyan Ne’Sya Miller, Jennifer Moreno, Kaleb Tyce Muehe, Allan Kleber Maschio Mungarro, David Jevon O’Neal, Nora Ashlee Osterhout, Jordyn Kelis Pendergrass, Norixia Michelle Perez, Jose Guadalupe Perez-Reyes, Emani Lonette Pines, Julianna Brianna Radzieski, Naiomy Ramos Ortiz, Eduardo Ramos, Bianca Nicole Rodriguez, Celese Angelina Salinas, Jose Leopoldo Salinas, Annabelle Starr Seale, Tamera Sade Selller, Summer Rose Simonin, Shreya Srivastava, Hanna Elizabeth Stevens, Emma Grace Stone, Byron Leon Sweeny, Victoria Rosalisa Valdez, Arnulfo Francisco Vasquez, Johnny Martin Vasquez, Veronica Evonne Vasquez, Jonathan Luis-Angel Vela, Gissela Alejandra Ventura Santos, Katherine McCall Walker, Kayelan Alizabeth Watkins, A’laila Janice White, Dalton Jacob White, Dayley Rose Wrice, Michael Carlesta Wright, and Renelle Syree Yarbrough.
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