The following students made the honor roll for the fourth nine-weeks of 2017-18 at Kubacak Elementary School:
All A’s
Third grade: Mia Arundale, Kaylin Ayala, Colbie Ballard, Emma Balle, Camden Boyd, Madison Burkett, Reese Burkham, Jeran Butler, Trintin Butler, Austin Cappadona, Ayleigh Chapman, Emily Childs, Lyla Cino, Arianna Cisneros, Darcy Clark, Drew Collins, Miles Crable, Jaelyn Crouch, Naomi Cruz, Cooper Davenport, Avery Davis, Danika Davis, Jacey Dupont, Trip Eiler, Abigail Ellis, Allen Garcia, Kinzley Gardner, Jean Gibbs, Jamie Hardin, Kambry Healy, Kaylah Higgs, Colton Houston, Sky Hussey, Tyler Jackson, Amy Jo Lloyd, Tyler Jones, Kristianna Jones, Skylar Kemp, James Koser, Kily Lashlee, Jenna Locke, Macie Martin, Julian Martinez, Rylan Mayes, Michael Meester, Erika Miller, David Morales, Xavier Moreno, Magaly Ortiz, Aiden Otto, Cesco Pignataro, Garrett Powell, Josh Redmond, Lizzy Ricks, Mara Rittenhouse, Isaac Roberts, Jake Rudolph, Christopher Stephenson, Avery Williams, Aubrey Withers, and Mia Zepeda.
Fourth grade: Bryan Arredondo, Tyler Atkins, Tristen Baccinelli, Madison Barrera, Joshua Bear, Delfina Becerril, Hadley Benigar, Trenton Bleakney, Isabella Boettcher, Sophia Bordeaux, Ellie Boyd, Reegon Brown, Edward Bustamonte, Sadie Childs, Cody Clark, McKenna Corbett, Carter Crumley, Jenna Crump, Justine Cunanan, Logan Darwin, Alex Fiero, Tegan Flores, Avri Fockelmann, Adrian Fraire, Andrue Garcia, Colt Gaspard, Gavin Gutierrez, Osiris Gutierrez, Madelyn Haven, Emma Hernandez, Xavier Hernandez, Madelyn Jones, Manuel Juarez, Braden Kelly, Kara Larsen, Reagan Laymance, Catalina Lopez, Kamrin Mitchell, Emma Moffett, Corraine Moore, Melissa Morales, Brinlee Nichols, Mason Norman, Ethan Patterson, Angelina Ren, Melissa Richards, Mallory Richardson, Ayvia Roach, Isabelle Robbins, Luke Robinson, Elyssa Sanchez, Mackensie Scales, Carter Schmid, Adyson Shipwash, Summer Stavely, Brandon Swann, Aaron Tacquard, Mason Thompson, Jolie Van Houten, Eli Venetoulias, Malia Vicknair, Christian Welch, Bailey Wells, Addison Wentzel, and Alexus White.
Fifth grade: Xchlyer Armstrong, Alyse Arriaga, Jackson Arundale, Shelby Baker, Madelynn Baldwin, Caylynn Barham, Madelyne Baulis, Brooke Bean, Justin Beard, Harley Bickerstaff, Kameron Boley, Robert Boysen, Gianna Bradley, Kyndal Burnam, Aaron Cappadona, Carter Chandler, Autumn Christain, Autumn Christain, Mason Crable, Shay Cundiff, Lily Daugherty, McKayla Dennis, Maverick Dick, Hannah Doerre, Kinsey Duncan, Taylor Elfstrom, Christine Fleming, Megan Freeman, Natalia Garcia, Bella Garrett, Preslie Gibson, Peyton Gonzales, Ayden Gonzalez, Cheyenne Gray, Justin Hagood, Karis Hardcastle, Lillith Hardung, Savanna Harris, Gavin Higgins, Kennedi Howard, Zaynah Khan, Virakyouth Kim, Andrew Lamb, Elizabeth Layer, Melody Ledbetter, Jase Lewis, Ava Martinez, Hayven Martinez, Faith Massey, Kaiden Mata, Steele Mcentire, Tiffany Montemayor, Kaylee Moorehead, David Moosavi, Jada Morgan, Maya Nava, Samantha Nava, Jolene Nemeth, Brayden Noble, Talan Norgan, Hayden Ortiz-Czeczinski, Kamryn Ostermayer, Tristian Pagan, Colton Payne, Kyleigh Payne, Reid Phillips, Jan Pinto De Leon, Madilynn Powell, Mikayla Pruitt, Jayce Richardson, Ronnie Rouse, Emerson Schulze, Ricky Stevens, Samantha Thielemann, Kenny Torres, Angela Tuttoilmondo, Chloe Wainwright, Kylie Wentzel, Jarret Williams, Haley Withers, Samantha Wright, and Jasmine Ybarra.
A/B honor roll
Third grade: Octavio Amador, Logan Anderson, Kyle Barham, Brandon Blake, Emily Bradley, Trinity Bradley, Travis Brandon, Zane Brewer, Harmoni Bruce, Ryan Caldwell, Abbie Caldwell, Caden Carner, Braiden Curtis, Landin Dowdy, Braeden Drucker, Jace Dungan, Dusty Durr, Alexis Durrant, Noah Fisk, Leah Fraser, Genesis Garcia, Josias Garcia, Sydney Gotcher, Slade Guida, Anastasia Gutierrez, Mason Hoelscher, Peyton Jewell, Lilly Jones, Alexa Kampsen, Braden Karrow, Connor Larsen, Bayleigh Lewis, Briley Lufsey, Avery Lyssy, Wyatt Marett, Charlize Messina, Braelynn Methvin, Jadon Miller, Trace Minter, Stetson Moeller, Madasyn Myrick, Bradley Neill, Isabella Orellana, Kaydence Peoples, Christopher Petermann, Richard Petermann, Kinly Peters, Nico Pignataro, Jacob Pinto De Leon, Joshua Pugh, Mattie Pugh, Cecilia Reyes, Austin Reyna, Cheyenne Rives, Stevenn Robinson, Trevor Ross, Danielle Roth, David Salinas, Ariana Sanchez, Kolton Scalise, Peyton Severin, Dade Springer, Aryanna Story, Rhett Stricklind, Isabelle Swartz, Hazel Symmank, Abigayle Tisdale, Maddyn Traweek, Rudy Trevino, Bryce Truelove, Aiyana Turner, Audrey Wagner, Levi Walker, Bradley Walters, Chase Watson, Andria Watson, Shelby Wheat, Kendall Worthey, and Morgan Yarbrough.
Fourth grade: Levi Adams, Kalvin Ayala, Brooks Baeza, Brayden Baird, Mateo Balle, Kaytryn Bankston, Antonio Beltran, Isabella Beltran, Zane Blevins, Carleigh Boles, Sydney Boren, Kyla Born, Cohwen Bradley, Ashtin Butler, Kristina Cagle, Duwayne Campbell, Presley Chavarria, Cheyenne Clark, Rex Collier, Cadence Creacy, Jaidyn Culpepper, Trinity Davidson, Robbie Dellinger, Aubrey Devine, Matilyn Duhon, Ryleigh Elkins, Alexis Farlow, Arlene Fry, Ayden Gacki, Kayla Gonzalez, Dutch Hall, Josiah Hardcastle, Sydney Haviland, Haleigh Helgeson, Jorge Hernandez, Jazmin Hernandez, Sadie Howell, Nathaniel Jones, Aimee Jones, Carly Lazenby, Deagan Lindsey, Jacqueline Lopez, Payton Louis, Kimberly Lund, Justin Macik, Whitney Mallett, Blake Mancuso, Mattie Marett, Miranda Martin, Jack Martinez, Mia Martinez, Cheyenne Mascorro, Brice Mathews, Konner Matlage, Madeline Mayfield, Cole McDermott, Bryce McKinney, Kaylynn Miller, Rylee Moody, Sadae Munivez, Allyson Nickerson, Abby O'Brien, Micah Oldaker, Cayden Orton, Adalynn Parish, Joshua Pinto De Leon, Marissah Quinonez, Jessica Reynolds, Taylor Rife, Lindsey Riggins, Paul Rivera-Colon, Carrigan Rose, Emily Ruedin, Sophya Salazar, Evelyn Saldana, Jaydon Schmidt, Elizabeth Schuck, Jaidyn Smith, Nathan Smith, Jacob Stansbury, Reagan Summers, Frankie Tambrella, Daniel Teer, Zakary Tilitzki, Darey Tovar, Nickolas Valdez, Linzie Ware, Ella Westerlin, Savannah White, and Lucy Yarbrough.
Fifth grade: Nicholas Allen, London Banegas, Miranda Barry, Jordan Benigar, Colton Bethea, Christopher Bickerstaff, Addison Biela, Ava Brouillard, Jacob Buffington, Carter Caldwell, Joshua Cantrell, Adalyn Cloyd, Nickolas Cobos, Hailey Collins, Doran Cripe, Kylee Culbreth, Elaina Dominy-Gillis, Preston Doss, Maddan Dunham, Tyler Dupee, Morgan Falcon, Caleb Fiestel, Memphis Finch, Kaden Floyd, Madison Fornea, Jonathan Fraire, Kaylin Frye, Mackenzie Gagne, Isidro Garcia, Janah Gardner, Naden Gibbs, Brenda Gibbs, Chase Gilbert, Leilani Gomez, Kristina Gravitt, Natalie Gregson, Isaias Guerrero, Luna Guerrero, Andy Guerro, Aseret Harris, Isabella Hernandez, Laura Herod, Jake Huddleston, Sydney Jacobs, Ashlyn Janik, Aidan Jewell, Derrick Jimenez, Vada Jones, Ava Jones, Skylar Kitchens, Caden Kline, Lorelai Krajewski, Melodi Ledbetter, Hunter Linton, Miguel Macias, Tripp Marett, Khloe Marullo, Matthew McGinnes, Jackson McKinney, Cross Mitchell, Kayleb Mittelsted, Ethan Moody, Jacob Moran, Ava Norman, Hailey Nutter, Ethan Oliver, Keegan Page, Andrew Palmer, Caitlyn Patterson, John Pearson, Emily Perez, Savanna Quinn, Chase Ray, Kailyn Rice, Trenton Rife, Ava Schanzer, Kayden Schoen, Noah Smith, Mia Stoler, Keagan Tallman, Trey Tennant, Gavin Thompson, Alison Torres, Katelynn Torres, Trinity Trejo, Cameron Trevino, Tyler Vaughan, Jack Wagner, Trae White, Claire Williams, and Maia Wright.
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