The principal of Roy J. Wollam Elementary School in the Santa Fe Independent School District recently announced the honor roll for the third nine-weeks of the 2021-22 school year.
All A’s
Second grade: Brenlee Abbott, Dixie Bakelar, Brooklyn Banks, Jayde Shelby Butler, Raegan Byrd, Emmanuel Calderon, Natalie Carrel, Seth Carter, Taylor Crump, Hudson Daniel, Kennedy Ficken, Madilynn Gillum, Savannah Gray, Maddilyn Hale, Marty Haley, Penelope Hare, Kaden Hare, Kenia Hernandez, Ethan Hernandez, Catherine Holman, Eduardo Janampa Perez, Darcy Janice, Kash Jones, Lex Junemann, Abrielle Kamata, Scarlett Kilgore, Kloe Lawson, Rivers Lemire, Dylan Lewis, Kinley Little, Stephany Lopez, Noah Martinez, Analisia Martinez, Dylan Maxwell, Maci Mayberry, Madelynn McGee, Haven Morse, Jaxon Murphy, Ethen Olvera, Mia Osorio, Huxley Peters, Bradley Phillips, Emery Poindexter, Corbin Puckett, Daisy Puebla, Jay Rehm, Noah Rehm, Garrison Schwertner, Ray Smitley, Delilah Socop, Dallas Struckman , Emily Taflinger , Harper Thompson, Faith Tischler, Nathan Trantham, Adalynn Tyler, Karsyn Vandyke, Teodoro Villeda, Hollin Wagner, Lylee Ward, Brian Weaver, Ireland Weaver, and Dustin Willner.
Third grade: Robin Bailey, Lillian Balle, Hannah Baxter, Jaysa Butler, Slade Clark, Joslyn Crouch, Sutten Daugherty, Aaron Del Rio Hernandez, Kinley Farris, Hannah Johnson, Willow Jordan, Kinsey Klyng, Maverick Leonard, Gabriel Lozano, Jaxson Luikart, Jessie Lukenbach, Maire Madewell, Jackson Meyer, Evelyn Olvera, Valorie Pacheco, Hunter Pelischek, Zoey Ramos, Aria Reyes, Deven Rodriguez, Alexis Salgado, Carter Sandoval, Weston Sasser, Jonah Saylor, Jerod Saylor, Wyatt Schultz, Cole Searcy, Perseus Sechrist, Kelsi Self, Leeam Sobnosky, Chance Street, Haley Taylor, Chase Thompson, Ashlynn Thompson, Luke Tinney, Claire Tombrella, Garbriel Tworek, Lyllyrock Whittaker, Madison Wooten, Elizabeth Wright, and Jaxon Yanas.
Fourth grade: Juliana Aguilar, Sydney Armstrong, Emily Arredondo, Katelyn Balli, Allie Bulgier, Summer Burgess, Ethan Davenport, Camden Downs, Brooklyn Dreamer, Korbin Faulkner, Chloe Gaus, Mollie Hefner, Paisley Holbrook, Lane Howell, Sawyer Huffman, Eliana Kamata, Cheyenne Maples, Cameron Martinez, Dominic Martinez, Matthew Romero, Julia Meiller, William Moore, Brantley Nelson, Chloe O’Brien, Gracie O’Gorman, Macie Pelischek, Hayden Puccetti, Isaac Pursel, Ezequiel Reyes, Owen Schultz, Bryan Sic Munoz, Haley Sunday, Lilyanne Thompson, Heidi Torres, Abby Tucker, Chase Van Horn, Levi Williams, Maverick Winton, and Cooper Woitena.
Fifth grade: Ted Almendarez, Allison Baird, Ty Barosh, Dana Colson, Izzy Daniel, Lindsey Davidson, Cooper Davis, Maddaks Dunham, Kennedy Gass, Lily Lareau, Rhett McGuire, Aven Meehan, Bradson Miller, Jackson Moore, Kayla Palacio, Ashly Pell, Blakely Reilly, Makenna Ryan, Karly Ryno, Aubriella Scott, Sailor Stewart, and Reece Tombrella.
A/B honor roll
Second grade: Joe Alcaraz, Swayzie Bolin, Tannar Darr, Annabelle Flores, Peyton Giles, Israel Hall, Hannah Lilley, Isabella Lujan, Eric Luna, Luke Morgan, Krason Moya, Alastor Munson, Wayde Pete, Wyatt Ratliff, David Ritchie, Lauren Rodriguez, Luis Socop, Henry Summers, Robert Taylor, and Andrew Venegas.
Third grade: Heather Armstrong, Vanessa Clark, Truitt Clark, Hunter Clement, Alexia Flores, Korbin Gregson, Breanna Gruhn, Hannah Gruhn, James Leger, Izayah Lujan, Joshua Martinez Esparza, Blaze Miller, Evan Molina, Ember Moore, McKenna Perez, Jaykob Phillips, Carlos Prieto, Lillian Puckett, Tania Puebla, Owen Retwaiut, Emiliana Rico, Russell Rodriguez, Garrett Thompson, and Caiden Weir.
Fourth grade: Elizabeth Alemendarez, Ryder Banks, Robert Barajas, Greysen Benigar, Nikol Castillo, Briley Clements, Roger Coker, Jaxson Cooley, Brielle Dann, Bridget Dantin, Joseph Dickerson, Madison Dupuis, Zoey Elkins, Aries Escobedo, Zackary Garcia, Cynthia Gonzales, Karson Hill, Benjamin Horton, Kruz Hussey, Sammi Jackson, Dean Janice, Shiloh Keown, Aaron Lazenby, Zoie Littleton, Jaylynn Lopez, Charlie Montemayor, Reilly Morse, Corey Newman, Renae O’Meilia, Easton Payne, Hunter Puccetti, Elizabeth Purl, Cooper Ray, Pakrer Rickards, Eliana Roberts, Mason Speeg, Jensyn Starr, Chris Stripling, Allie Thompson, Masyn Thompson, Elizabeth Tovar, and Lyara Ward.
Fifth grade: Hailey Alcaraz, Adrianna Barker, Braden Boatman, Braylinn Bradley, Cheyenne Burks, Hunter Burks, Robert Castillo, Cali Coffey, Shya DeLeon, Rivers Feldpausch, Tracen Flinn, Jace Flowers, Evan Franks, Nathalie Garcia, Reggan Green, Balie Hahn, Mason Hallows, Jennifer Hardin, Emma Harrison, Ashton Hart, Kylie Jones, James Justice, Hunter Knight, Gregory Lilley, Alena Martinez, Kimberly May, Cannin McGee, James Moore, Alyya Moore, Colby Nagy, Lily-Kate O’Gorman, Sawyer Poindexter, Caleb Pope, Destiny Razo, Jade Reyes, Esmeralda Rico, Malin Riggs, Logan Rivera, Lyrikah Rivera, Luke Shaffer, Paisley Sharp, Trip Shipwash, Ryan Simoneau, Chesney Smith, Richard Tobias, Beau Vanier, and Bentley Villarreal.
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