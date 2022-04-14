The principal of Kubacak Elementary School in the Santa Fe Independent School District recently announced the honor roll for the second nine-weeks of the 2021-22 school year.,
All A's
Second grade: Gage Allen, Zaine Bares, Cheyanne Bouse, Gabrielle Campbell, Alenah Carroll, Cianna Clay, Leah Clements, Dominic Cuevas, Eva Darrow, Phoebe Davis, Mason Dunne, Paisley Elgin, Alex Falk, Nolan Gibbs, Reed Gilbert, Levi Grace, Mekailah Hamman, Lila Hartmann, Jacie Hawk, , Presley Hinojosa, Jody Jenkins, Raylan Johnson, Callie Kreger, Caylee Kreger, Autumn Lewis, Lilliana Lugo , Waylon Moore, Hadleigh Nunez, Lily Ramos, Alec Rincon, Kendyl Riske, Callie Robinson, Ansley Scalise , Violet Smaistrla, Evan Snook, Kace Spencer, Makenzie Stamey, Hudson Stewart, Trevor Swint , Jase Vickery, Andrew Wilborn, and Hayley Wineinger.
Third grade: Wyatt Bares, Bryce Batista, , Tyler Bradley , Carsyn Connell, Kylie Cottrill , Kyle Cruse, Shannon Darbonne , Madilynn Finch, Jace Garza , Charlotte Goldsby , Amelia Harden, Jacob Hooter , Ellie Itzep , Kaitlyn Johnson , Laura Juarez , Carson Luongo , Penelope Martinez, Charlize Martinez, Addison Miller, Brynnley Noble , Presley Ott , Jordyn Plite , Alayna Radicioni, Arturo Rios , Rylee Ruiz, Aubree Snook , Addisyn Vowell, Michael Wainwright , Keaton Watson, and Annabella Wood.
Fourth grade: Frida Armendariz, Christopher Bailey, Benjamin Bailey, Jack Bell, Kieran Bradley, Carrie Brown, Raelynn Bryant, McKenzee Burkham, Nicholas Clements, Dakota Fry, Grant Gaido, Madison Garza, Emma Griggs, Nolan Harvey, Ivory Helgeson, Kynlee Ingram, Stormilynn Jenkins, Nicholas Koenig, Joseph Lopez, Shawn McClendon, Raylan McDermott, Charlotte McKinney, Leilani Medina, Crosby Medrano, Easten Miller, Graciela N. Cordero Nazario, Maci O’Brien, Kala Owens, Wyatt Parnell, Sonny Puccetti, Janelle Reyer, Annabella Rogers, Cruz Rojas, Paisley Schmid, Rachel Shubert, Eli Spencer, Lauryn Spencer, Shyla Steele-Jones, Ayva Suazo, Kinley Thomas, Aubrey Tilitzki, Tiger Tuck, Charles Venable, Tyden Watson , Reese Welch, and Tatum Weller.
Fifth grade: Makayla Batista, Matrix Boutwell, Kylie Davenport, Mackayla Gibbs, Chance Griffin, Aiden Hanssard, Emma Johnson, Connor Kreger, Makenzie Ott, Kyli Rau, and Mason Richardson.
A/B honor roll
Second grade: Keegan Almendarez, Aliya Beraza, Dalton Boring, Luke Bucior, Katietin Butler, Alan Cain, Kolton Carter, Charles Cino, Richard Dawson, Catherine Dickerson, Wyatt Diffee, Jayson Dusenbury, Emma Evans, Kason Fesus, Valerie Garduza, Mason Garza, Angelina Hall-Knight, William Harmeyer, Kylerbane Jensen, Jaxon Jones, Dustin Kimling-Thurman, Taylor Krenek, Tayden Loftin, Abigail Mauldin, Abigail Mendoza, Ava Norgan, Bryan Puga, Kase Rau, Dalainey Rogers, Gabriella Sinibaldi, Yadiel Tapia, Savannah Tyler, Holley Wainwright, Ambriella Wells, and Kourtney Whatley.
Third grade: Mason Adolph, Agustin Angeles, Robert Brown, Hannah Bucior, Kimber Butcher, Colbie Carson, Slade Click, Jose Delgado, Brennan Farlow, Gunner Frobel, Jace Garcia, Carter Hardy, Annison Kelly, Paxton Kirby , Natalie Koteras, David Langley, Jessica Loving, Talan Morgan, Emma Ortiz, Liam Patterson, Ella Purifoy, Marlow Rozycki, Marilyn Sanchez, Stephen Sifuentes, Jordan Simmons, Kael Spurlock, Emma Sullivan, Giancarlo Terrasas, Benjamin Ungurean, and Zoey Wineinger.
Fourth grade: Mikayla Beraza, Davis Combs, Dante Grice, Auden Gutierrez, Kimber Haddix, Kylee Hefner, Levi Henderson, Robert Hilton Brown, Clay Jackson, Michael Jensen, Jenna Lance, Emma Mallynn, Lilley Martinez, Townes Medrano, Wesley Obright, Mylie Obright, Brystol Perry, Kassydi Raegan, Hayden Robledo, Judah Triplett, Rocky Valdez, Zoey Watkins , Logan Williams, and Tenley Wulf.
Fifth grade: Tripp Baker, James Bell, Emma Bourbon, Haley Bozeman, Benjamin Cantrell, Cooper Cloteaux, Kaylin Cottrill, Tylie Cuevas, Kyle Derrick-Pena, Mason Fornea, Gabby Gaido, Bryson Garza, Brooklyn Hardy, Baron Harvey, Yvella Herrera, Tessa Jackson, Mason Lambert, Lucianna Lerma, Arabella Lopez, Analy Lopez, Melony Louvier, Jaycee Maples, Skylee Patterson, Avarie Pearson-McNichols, Juliah Renovato, Zachary Rodriguez, Macee Salinas, Selene Sifuentes, Sam Ungurean, Brayden Vassallo, October Weller, and Kinley Worthey.
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