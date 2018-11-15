The following students made the first nine-weeks honor roll of the 2018-19 school year at Roy J. Wollam Elementary:
All A’s
First grade: Iris Ackerman, Frida Armendariz, Sydney Armstrong, Emily Arredondo, Katelyn Balli, Brady Bean, Scarlett Bell, Greysen Benigar, Abigail Bennett, Shelby Brady, Justin Brewer, Evan Broderick, Carrie Brown, Mason Bruce, Raelynn Bryant, Westen Bryant, Allie Bulgier, Jared Burdick, Summer Burgess, Hudson Burkett, Kristopher Cagle, Brantlee Cambiano, Andrea Canalito, Scarlett Canton, Harper Cargile, Kyle Carr, Parker Carroll, Cyrene Castillo, Trini Castro, Cailee Catching, Thomas Cavazos, Anthony Chavez, Savanna Clark, Cadence Claussen, Nicholas Clements, Roy Cockerham, Behlie Cockrell, Roger Coker, Eli Colson, Kassiella Colunga, Kaylin Cook, Jaxon Cooley, Morgan Cowdery, Brielle Dann, Ethan Davenport, Savanna Davis, Ximena De La Mora , Joseph Dickerson, Abigail Dornfield, Brooklyn Dreamer, Madison Dupuis, Avery Elliff, Emma English, Samuel Faris, Savanah Farrias, Korbin Faulkner, Colby Faust, Raegan Ford, Brena Fuselier, Grant Gaido, Rory Ganter, Zackary Garcia, Ryann Garza, Io Gatica, Chloe Gaus, Weston Gerik, Eva Gibbens, Kayleigh Gil-Chenoweth, Cynthia Gonzalez, Mackenzie Good, Dante Grice, Kimber Haddix, Aubree Hallett, Peyton Hamblin, Madalyn Hare, Nolan Harvey, Mollie Hefner, Reagan Heos, Makayla Herrera, Havyn Hillman, Lane Howell, Preston Hulsey, Kinsley Hurst, Kruz Hussey, Kynlee Ingram, Clay Jackson, Sammi Jackson, Dean Janice, Lincoln Jannett, Stormilynn Jenkins, Jason Johnson, James Johnson, Jaxson Jones, Eliana Kamata, Kimberly Kessinger, Nicholas Koenig, Kylee Kornstedt, Brayden Lambremont, Aaron Lazenby, Jaylynn Lopez, Ellisyn Lufsey, Cole Madewell, Logan Magyar, Keeley Manahan, Brantley Mann, Cheyenne Maples, Taylor Martinez, Brantley Marullo, Riley Mayeux, Amelie McClanahan, Raylan McDermott, Charlotte McKinney, Leilani Medina, Easten Miller, Carter Miller, Imogen Moeai, Iris Montegut, Charlie Montemayor, William Moore, Caleb Morris, Reilly Morse, Lukas Murray, Graciela Nazario, Corey Newman, Ava Nunn, Chloe O’Brien, Mylie O’Bright, Gracie O’Gorman, Easton Payne, Colton Pearson, Macie Pelischek, Brystol Perry, Aubrie Pfluger, Hayden Puccetti, Sonny Puccetti, Elizabeth Purl, Isaac Pursel, Diana Ramirez, Cooper Ray, Ezequiel Reyes, Kinley Reynolds, Logan Rice, Jace Rice, Landon Risinger, Tyler Roberts, Hayden Robledo, Diego Rodriguez, Joe Ryan, Jack Ryan, Mia Sanderford, Madyson Schlageter, Paisley Schmid , Bryan Sic Munoz, Kylee Smith, Abbiegail Spain, Mason Speeg, Eli Spencer, Jensyn Starr, Shyla Steele-Jones, Mikaela Stephens, Gavin Stephenson, Addyson Strange, Brier Stricklind, Layla Styron , Haley Sunday, Hunter Swann, Michael Taylor, Carter Theobald, Wyatt Theobald, Kinley Thomas, Lilyanne Thompson, Aubrey Tilitzki, Heidi Torress, Judah Triplett, Tiger Tuck, Chase Van Horn, Hunter Wallace, Lyara Ward, Tyden Watson , Reese Welch, Maverick Winton, Cooper Woitena, Tenley Wulf, Nick Young, Eva Zepeda, Ezekiel Zepeda, and Catherine Zhu.
Second grade: Koltyn Armbrester, Charles Bailey, Allison Baird, Ty Barosh, Makayla Batista, Caitlyn Bear, Alyssa Bierschwale, Emma Biscamp, Brooklyn Blake, Braden Boatman, Matrix Boutwell, Haley Bozeman, Jaylee Butler, Braelyn Canton, Benjamin Cantrell, Colby Cashiola, Jacob Chatelain, Cooper Cloteaux, Samantha Collier, Dana Colson, Von Cooper, Kaylin Cottrill, Danika Cowdery, Brandon Culbreth, Ava Dagle, Kylie Davenport, Lindsey Davidson, Cooper Davis, Adrian De La Rosa, Shya De Leon, Vance Delesandri, Maddaks Dunham, James Elkins, Colton Evans, Addison Evors, Rivers Feldpausch, Mason Fornea, Evan Franks, Timothy Gallagher, Kevin Gallup, Nathalie Garcia, Kennedy Gass, Morgan Gibbs, Mackayla Gibbs, Joshua Giessinger, Vega Gonzalez, Chance Griffin, Conner Gruber, Avery Gustin, Mason Hallows, Emma Hansen, Aiden Hanssard, Jennifer Hardin, Brooklyn Hardy, Preslie Hughes, Taylor Kelly, Gage Kennedy, Connor Kreger, Avery Krenek, Mason Lambert, Bree Legrand, Juliette Lerma, Sydney Malfa, Jimena Martinez, Elijah Massey, Madison McCracken, Cannin McGee, Coty McGuire, Rhett McGuire, Abby McLawchlin, Aven Meehan, Lailah Mielsch, Joseph Miller, Bradson Miller, Reid Moeller, Jackson Moore, Madden Norman, Lily-Kate O’Gorman, Fallon Olszak, Nicholas Orellana, Mackenzie Ott, Alexis Pahkala, Kayla Palacio, Ashly Pell, Caleb Pope, Gabriel Portillo, Vance Powell , Colson Pritchett, Edward Puebla, Lillian Rast, Natalie Redmond, Julian Renovato, Malin Riggs, Lyrikah Rivera, Summer Rudolph-Wilmoth, Makenna Ryan, Robert Sanders, Colton Schuck, Macee Selcer, James Shepeard, Jeffrey Shipwash III, Landon Sisk, Caden Spigener, Abigail Steel, Brooks Stricklind, Jake Stringer, Jaidyn Suarez, Laiden Tallman, Kaiden Tiller, Reece Tombrella, Samuel Ungurean, Landon Ussery, Abigail Vasquez, Brayden Vassallo, Aliana Vicknair, Kinley Wenske, Abigail Williams, William Wilson, and Audrey Wright.
A/B honor roll
First grade: Brooklyn Adams, Ryder Banks, Robert Barajas, Elijah Barnett, Mikayla Beraza, Mckenzee Burkham, Rylynn Cardona, Dayton Cheatham, Trey Coffey, Davis Combs, Madison Cox, Brayden Craton, Aaliyah Denney, Trey Duree, Lane Eaton, Qveyah Faucher, Clayton Foster, Mason Garber, Analicia Garcia, Nevaeh Garcia, Stephen Gates, Casen Gillispie, Malina Goodwin, Emma Griggs, Caleb Guerrero, Karen Gutierrez, Levi Henderson, Gabriella Hernandez, Sara Hicks, Madison Hill, Robert Hilton-Brown, Mason Holman, Jake Hudman, Sawyer Huffman, Shiloh Keown, Ezio Khan, Otto Kucera, Case Kuehl, Jenna Lance, Madelyn Larsen, Tarah Lawson, Angel Lopez, Joseph Lopez, Kennedy Luikart, Emma Mallynn, Samuel Mar, Kace Marcantel, Liliana Martinez, Malachi McGuffin, Ayden Medina, Addison Milum, Madelyn Montgomery, Ryder Mosley, Nevaeh Napper, Maci O’Brien, Wyatt Parnell, Abigail Patterson, Hunter Puccetti , Kassydi Reagan, Jafette Reyes, Parker Rickards, Xzavior Roberts, Matthew Romero, Lauryn Spencer, Ayva Suazo, Masyn Thompson, Royce Thompson, Allie Thompson, Alisyn Tisdale, Timothy Trejo, Charles Venable, Hunter Wallace, Kyler White, and William Zegarelli.
Second grade: Michael Aguilar, Addison Amato, Natalie Andrews, Riley Armstrong, Emerson Arruda, Hadley Bass, Lillian Boley, Braylinn Bradley, Brooklynn Brennan, Chloe Brock, Cheyenne Burks, Aubrey Burns, Andres Calderon, Rachel Capehart, Victor Cervantes, Levi Chenoweth, Karlie Click, Cali Coffey, Peyton Cumby, Kaysen Cunningham, Arabella Davidson, Liam Davis, Caden De La Cruz, Christopher Denney, Kyle Derrick-Pena, Elizabeth Dodd, Caleb Dollar, Taylor Duncan, Elle Evans, Jace Flowers, Gabriella Gaido, Ezra Garcia, Janessa Garcia, Bryson Garza, Alyssa Gonzalez, Sara Goodwin, Victor Gutierrez, Cameron Hall, Bryce Harkleroad, Baron Harvey, Baron Harvey, Charlie Hefner, Luke Hodges, Abigail Holland, Rhiannon Houck, Michael Hughes, Nina Inge, Mary Jane Haynes, Anlyn Johnson, Emma Jones, Jeremiah Jones Patterson, Kylie Jones, Clinton Kelm, Kaleb Krause, Colt Kuehl, Lily Lareau, Lily Lawyer, Jayten Laymance, Luciana Lerma-Hernandez, Lilly Lewis, Zachary Livingston, Arabella Lopez, Jayden Lopez, Hayden Malm, Rachel Maniscalco, Jaycee Maples, Madison Martin, Hayden Martin, Alena Martinez, Alfy Mayes, Hunter Mitchell, Alexis Morrison, Hunter Moser, Reese Mounts, Taylor Munson, Samanta Myers, Colby Nagy, Xavier Ortiz, Elijah Osborne, Zoe Partin , Skylee Patterson, Avarie Pearson-McNichols, Kynslie Perry, Christopher Pope, Kyli Rau, Blakely Reilly, Lucas Renz, Kindall Rice, Aldo Rios, Karly Ryno, Alexandra Sanchez, Jack Shelton, Selene Sifuentes, Aubrey Slaydon, Chesney Smith, William Stoller, Tyler Sweeny, Bella Szanyi, Richard Tobias, Sidney Trace Stringer, Emily Trigo, Tripp Baker, Jacob Wagner, Kace Whitfield, Elizabeth Wicker, Adelynn Woods, Kinley Worthey, Aubrey Wright, Silas Ybarra, Bethany Yeates, and Teagan Yost-Wilbers.
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