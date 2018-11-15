The following students made the honor roll for the first nine-weeks of the 2018-19 school year at Kubacak Elementary School:
All A’s
Third grade: Presley Barret, Ismael Beltran, Adan Beltran, Nathan Boman, Brailey Grube, Brayden Gates, Brena Davis, Damien Bryant, Jaymasen Butler, Sir Calvin Cooper, Sylas Chavarria, Sean Cook , Caidence Cooley, Kate Daugherty, Elly Dillion, Joshua Dodd, Caroline Doerre, Ethan Vogel, Braylee Evans, Brisa Fabela, Sonja Ferguson, Kayden Fischer, Henry Gallagher, Mykenzie Gil, Rowdy Gray V , Kadyn Greenwood, Jaxon Haddix, Corbin Hebert, Kinley Hefner, Henry Mcguire, Serenity Hinson, Jacob Hodge, Andrew Hornbeck, William Howell Iii, Hunter Keown, Daphne Janice, Jayde Purl, Marli Jo Cooper, Kade Cruse, Miley Kendrick, Avery Kim, Samuel Knape, Dannica Krajwewski, Kynlee Adams, Carter Lane , Kinsey Lawrence, Audrey Lehe, Ayden Mccarty, Libby Nichols, Ian Lloyd, Violet Lowry, Helayna Lugo, Madeline Blaylock, Erin Maldonado, Audrey Mcmanus, Zane Meechan, Ryan Moeller, Carli Mott, Beauz Murillo, Trayce Nava, Lorelei Oler, Gabriel Ortiz, Blaise Payne , Lexi Platt, Kasidee Powell, Lauren Puckett, Andre Pursel, Joey Quinonez, Tristan Radomski, Nevaeh Ragston, Reginald Richardson, Jaxon Richardson, Cassidy Robertson, Damien Sanchez, Jack Saylor Jr, Kennedy Sumrall, Sydney Rutledge, Katie Taflinger, Valerie Thompson, Calvin Van Horn, Rider Warren, and Teegan Woitena.
Fourth grade: Kennedy Adkins, Brayden Allen, Mia Arundale, Kaylin Ayala, Emma Balle, Kyle Barham, Violet Barnett, Brandon Blake, Trinity Bradley, Braiden Curtis, Travis Brandon, Briley Lufsey, Christopher Burke, Madison Burkett, Jeran Butler, Austin Cappadona, Ayleigh Chapman, Emily Childs, Alivia Churchill, Arianna Cisneros, Darcy Clark, Andrew Collins, Junior Cox, Miles Crable, Damon Cuello, Dakota Parshall, Ashlynn Dalton, Danielle Roth, Cooper Davenport, Avery Davis, Danika Davis, Gisella De La Mora, Edelyse Dillon , Leo Douglas, Jace Dungan, Alexis Durant , Charles Eiler, Mason Elkin, Logan Elkin, Abigail Ellis, Trinity Faris, Brett Frye, Allen Garcia, Josias Garcia, Jean Gibbs, Jackson Godfroy, Slade Guida, Kambry Healy, Yandel Hernandez, Kaylah Higgs, Colton Houston, Adam Hull, Kenneth Hux, Isabelle Swartz, Izabella Griego, Tyler Jackson, Jadon Miller, Jaelyn Crouch, Amy Jo Lloyd, Kristianna Jones, Tyler Jones, Joshua Pugh, Skylar Kemp , James Koser, Conner Larsen, Kiley Lashlee, Bayleigh Lewis, Elizabeth Lilley, Logan Landry, Lyla Cino, Avery Lyssy, Macie Martin, Rylan Mayes, Michael Meester, Xavier Moreno, Byron Mosher, Wyatt Palmer, Kaydence Peoples, Rihly Peters, Peyton Jewell, Francesco Pignataro, Jacob Pinto Deleon, Morgan Puckett, Joshua Redmond, Cecilia Reyes, Elizabeth Ricks, Mara Rittenhouse, Cheyenne Rives, Isaac Robert, Arian Sanchez, Lundyn Shelly, Hazel Symmank, Abigail Tisdale, Jace Toole, Bryce Truelove, Keegan Vawter, Gavin Vernon, Audrey Wagner , Levi Walker, Avery Williams, Aubrey Withers, Kendall Worthey, Morgan Yarbrough, and Mia Zepeda.
Fifth grade: Bryan Arredondo, Tyler Atkins, Tristen Baccinelli , Jaidyn Bailey, Madison Barrera, Hunter Battistoni, Joshua Bear, Antonio Beltran Martinez, Hadley Benigar, Isabella Boettcher, Sophia Bordeaux, Ellie Boyd, Reegan Brown, Ashtin Butler, River Cano, Sadie Childs, Cody Clark , Rex Collier, Jaidyn Culpepper, Logan Darwin, Bryler Davidson, Caden Disbrow, Alexzander Fiero, Adrian Fraire, Osiris Gutierrez , Gavin Gutierrez , Josiah Hardcastle, Madeline Haven, Sydney Haviland, Emma Hernandez, Mandelyn Jones, Manuel Juarez, Grant Keller, Kara Larson, Deagan Lindsey, Blake Mancuso, Jack Martinez, Cole Mcdermott, Bryce Mckinney, Kamrin Mitchell , Emma Moffett, Corraine Moore, Melissa Morales, Brinlee Nichols, Mason Norman, Brissa Padilla, Adalyn Parish, Joshua Pinto Deleon, Angelina Ren, Melissa Richards, Mallory Richardson, Isabelle Robbins, Luke Robinson, Sophya Salazar, Elyssa Sanchez, Gilbert Sanchez , Devon Scheck, Jacob Stansbury, Reagan Summers, Brandon Swann, Aaron Tacquard, Zakary Tilitzki, Nickolas Valdez , Leea Valdez, Elias Venetoulias, Malia Vicknair, Linzie Ware, Christian Welch, Ella Westerlin, Alexus White, June Winterbauer, and Nathan Zwiener.
A/B honor roll
Third grade: Addison Arriaga, Avin Bennett, Ava Binkley, Rylan Blair, Shea Born, Trinity Bradley, Madison Brady, Brayden Fischer, Deakin Butler, Remington Cash Loner, Josie Chavera, Kayden Clements, Reagan Cockerham, Benjamin Cotton, Kolten Culpreth, Damien Day, Adan De La Mora, Emmah Estrada, Blair Faulkner, Hunter Featherly, Mason Fisher, Joeldan Flisowski, Amelie Flores, Yaneli Flores, Coleton Foster, Reece Fuller, Samantha Galloway, Natanlie Garcia, Jaxon Gaudin, Parker Gibson, Marlee Ginn, Valerie Grasley, Austin Gruber, Joshua Hardcastle, Reagan Hardwick, Tori Hayes, Steven Henderson, Karsyn Henderson, Adrian Hernandez, Daniel Jewell, Lane Johnson, William Johnson, Kade Roberds, Karley Mackenzie, Kenton Kassler, Adisyn Kelly, Zane Kennedy, Riley King, Cylis Larimore, Taytum Legrand, Brody Lewis, Logan Cox, Katelynn Lopez, Skylar Mayes, Skyler Mayeux, Annslee Mays, Alyssa Mccoy, Karissa Melchor, Sierra Melchor, Alayah Mendez, Mia English, Michael Morales, Cruz Milligan, Case Moody, Adalyn Paschetag, Maecy Pantalion, Trey Parker, Joshua Patterson, Avery Pohoriles, Tyler Puccetti - Crafton, Zoey Quiroz, Jacob Reyes, Izabella Reyna, Jorden Richardson, Carter Roberts, Maria Rodriguez, Rubi Sanchez, Natalie Sanchez, Alyssa Sheppard, Cailyn Simpkins, Addison Sorrells, Tanner Summer , Carson Sunday, Elizabeth Taylor, Ziva Taylor, Ava Torres, Madelyn Utton, Lane Welsh, and Miracle Williams.
Fourth grade: Amandalyn Aguillard, Logan Anderson , Kyndal Andrews, Analza Balvantin , Shylyn Bear, Joshua Beaver, Jacob Beaver, Paul Berryhill, Jaelynn Biscamp Howard, Emily Bradley, William Bratcher, Zane Brewer, Holly Burke, Reese Burkham, Colton Butler , Trintin Butler, Ryan Caldwell, Abbie Caldwell, Philip Calhoun, Caden Carner, Kameron Chenoweth, Matthew Collins, Devlin Cove, Cash Coward, Olivia Creech, Elijah Daniels, Katelyn Dreamer, Dusty Durr, Chase Eaton, Autumn Focklemann, Alexis Follis, Lillian Gandy, Jeremiah Garcia, Genesis Garcia, Kinzley Gardner, Nicholas Geddes, Desirae Gerringer, Krysten Giessinger, Kiley Goldsby, Aryana Gomez, Marco Gonzales, Sydney Gotcher, Emma Gulley, Anastasia Gutierrez, Alexander Hamlin, Lauren Hansen, Jamie Hardin, Mason Holdman, Brooke Hyma, Jax Ivy, Karli Johnson, Alexis Johnson, Lilly Jones, Leondra Juarez, Katelynn Kassler , Madison Kline, Waylon Larimore, Jessie Linkey, Alani Martinez, Ashaira Martinez, Braelynn Methvin, Klayton Michalka, Erika Miller, Stetson Moeller, David Morales, Devin Mott, Bradley Neill, Isabella Orellana, Magaly Ortiz, Aiden Otto, Austin Pander, Clay Patterson, Richard Peterman, Christopher Petermann Jr. , Za'mari Phillips, Domenico Pignataro, Carson Ray, Makayla Reinsch, Austin Reyna, Memphis Riehl, Coral Rodriguez, Kayla Ross, Alizaih Rus, Keagan Sanchez, Kolten Scalise, Jake Schneider, Calleigh Schultz, Peyton Severin, Christopher Sic Munoz, Beaux Skowron, Ainsley Smith, Addison Squier, Alexis Stanford, Christopher Stephenson Ii, Aryanna Story, Jennifer Torres, Maddyn Traweek, Aayan Turner, Mariah Villareal, Aanya Vyas, Bradley Walters, Chase Watson, Andria Watson, Dean White, Austin Williams, Anneluise Winterbauer, and Casey Yudizky.
Fifth grade: Ayden Akromas, Gabriella Alvarado, Johnathan Baccinelli, Brooks Baeza, Mateo Balle, Kaytryn Bankston, Conner Bass, Delfina Becerril, Trenton Bleakney, Zane Blevins, Carleigh Boles , Cohwen Bradley, Nathaniel Breish, Edward Bustamante, Presley Castillo, Mckenna Castro, Jade Cervantes, Shelby Chapman, Presley Chavarria, Cheyenne Clark, Mckenna Corbett, Carter Crumley, Robbie Dellinger, Elijah Dennis, Ransym Doty, Matilyn Duhon, Caitlyn Duree, Ryleigh Elkins, Haylee Fabian, Alexis Farlow, Tegan Flores, Avri Fockelmann, Arlene Fry, Ayden Gacki, Kynan Gaong, Andrue Garcia, Colt Gaspard, Kayla Gonzalez, Dutch Hall, Summer Hefner, Sadie Howell, Aimee Jones, Braden Kelly, Rylan Kukuk, Ayden Laymance, Reagan Laymance, Carly Lazenby, Dylan Lee , Jacqueline Lopez, Catalina Lopez, Kimberly Lund, Justin Macik, Whitney Mallett, Mattie Marett, Miranda Martin, Cheyenne Mascorro, Brice Mathews, Konner Matlage, Madeline Mayfield, Hannah Mccroy, Maddison Montemayor, Rylee Moody, Ally Nickerson, Abigail O'brien, Micah Oldaker, Cayden Orton, Ethan Patterson, Joshua Perez Jr., Sabrina Phillips, Tanner Pickett, Gracie Pritchett, Jessica Reynolds, Paul Rivera Colon, Ayvia Roach, Jeremiah Rodriguez, Elishama Ruiz, Alexa Saldana, Evelyn Saldana, Brooke Salinas, Mackensie Scales, Carter Schmidt, Elizabeth Schuck, Cadence Sinclair, Nate Smith, Summer Stavely , Ian Sullivan, Daniel Teer, Landon Thomas, Julien Thornton-Wright, Isac Tomlinson, Darey Tovar, Jayden Uresti, Jolie Van Howten, Savannah White, Lucy Yarbrough, and Jadan Yarbrough.
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