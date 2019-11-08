The following students made the honor roll for the first nine-weeks of the 2019-20 school year at Kubacak Elementary School in Santa Fe:
All A's
Second grade: Frida Armendariz, Kieran Bradley, Raelynn Bryant, Kyle Carr, Nicholas Clements, Davis Combs, Jacob Cornitius, Trey Duree, Brena Fuselier, Grant Gaido, Emma Griggs, Kimber Haddix , Nolan Harvey, Makayla Herrera, Kynlee Ingram, Clay Jackson, Michael Jensen, Kimberly Kessinger, Jenna Lance, Keeley Manahan, Raylan Mcdermott, Charlotte Mckinney, Ayden Medina, Lellani Medina, Brystol Perry, Hayden Puccetti, Hunter Puccetti, Kinley Reynolds, Abel Rincon, Paisley Schmid, Rachel Shubert, Eli Spencer, Shyla Steele-Jones, Gavin Stephenson, Kinley Thomas, Allie Thompson, Aubrey Tilitzki , Katy Trevino, Tiger Tuck, Reese Welch, and Rylan Winkelmann.
Third grade: Makayla Batista, Haley Bozeman, Jaylee Butler, Kylie Davenport, Mackayla Gibbs, Chance Griffin, Aiden Hanssard, Brooklynn Hardy, Baron Harvey, Connor Kreger, Coty Mcguire, Jade Oatis, Mackenzie Ott, Skylee Patterson, Kynslie Perry, Julian Renovato, Aldo Rios, Selene Sifuentes, Laiden Tallman, Samuel Ungurean, and Brayden Vassallo.
Fourth grade: Avin Bennett, Trinity Bradley, Clayton Buck, Kayden Clements, Reagan Cockerham, Sean Cook, Brenton Cossey, Kade Cruse, Adan De La Mora, Connor Enfinger, Mia English, Samantha Galloway, Mykenzie Gil, Brailey Grube, Jaxon Haddix, Steven Henderson, Miley Hendrick, Adrian Hernandez, Serenity Hinson, Jacob Hodge, Casen Kenney , Sergio Martinez, Sophie Myers, Libby Nichols, Avery Pohoriles, Kennedy Riske, Carter Roberts, Sydney Rutledge, Rubi Sanchez, Rylie Smaistrla, Rider Warren, Colton Watkins, Ava Weaver, and Lane Welsh.
Fifth grade: Brandon Blake, Jeran Butler, Austin Cappadona, Gisella De La Mora, Leo Douglas, Jean Gibbs, Jackson Godfroy, Kaylah Higgs, Lilly Jones, Skylar Kemp, James Koser, Jenna Locke, Ashaira Martinez, Xavier Moreno, Kaydence Peoples, Jacob Pinto De Leon, Austin Reyna, Stevenn Robinson, Kayla Ross, and Danielle Roth.
A/B honor roll
Second grade: Carrie Brown, Cailee Catching, Dayton Cheatham, Roy Cockerham, Milexy Cruz-Zelaya, Ximena De La Mora, Aaliyah Denney, Madison Garza, Dante Grice , Levi Henderson, Robert Hilton Brown , Stormilynn Jenkins, Nicholas Koenig, Brayden Lambremont, Joseph Lopez, Liam Lowry, Liliana Martinez, Shawn Mcclendon, Easten Miller, Carsen Morris, Colin Muth, Maci O'brien, Ayden Pauley, Hayden Robledo, Elizabeth Roth, Kylee Smith, Lauryn Spencer, Hunter Swann , Royce Thompson, Timothy Trejo, Charles Venable , Hunter Wallace, and Hailey Warner.
Third grade: Koltyn Armbrester, Emerson Arruda, Tallula Austin, Tripp Baker, Hadley Bass, Matrix Boutwell, Chloe Brock, Benjamin Cantrell, Cooper Cloteaux, Arabella Davidson, Gabby Gaido, Daisy Gardea, Sara Goodwin, Maryjane Haynes, Charlie Hefner, Tessa Jackson, Jayten Laymance, Zachary Livingston, Hayden Martin, Madden Norman, Kyli Rau, Jake Stringer, Trace Stringer, Kaleb Taylor, Adelynn Woods, and Kinley Worthey.
Fourth grade: Alexis Ardon, Nathan Boman, Shea Born, Deakin Butler, Marley Clemons, Logan Cox, Jaden Ricky Dunn, Natalie Garcia , Yaneli Garduza, Marlee Ginn, Bradlyn Gunn, Tori Hayes, Faith Jacob, John Kellum Iii, Brody Lewis, Cash Loner, Laila Macaluso, Karley Mackenzie, Ian Molenda, Case Moody, Jacob O'mara, Adalyn Paschetag, Avery Patterson, Joshua Patterson, Kaylee Perez, Olivialysa Rogers, Jason (Noah) Santana, Mia Santana, Ayce Suazo, Landon Welsh, Jeremiah Westmorland, and Landen Whalen.
Fifth grade: Josh Beaver, Emily Bradley, Zane Brewer, Logan Buck, Trint Butler, Lyla Cino, Matthew Collins, Junior Cox, Ashlynn Dalton, Autumn Fockelmann, Brett Frye, Josias Garcia, Genesis Garcia, Lynley Gillis, Sydney Gotcher, Slade Guida, John Hux, Bayleigh Lewis, Avery Lyssy, Charlize Messina, Byron Mosher, Seth Olson, Aimi Parrott, Aiden Perez, Memphis Riehl, Christopher Stephenson, Levi Walker, Bradley Walters, Kendall Worthey, and Casey Yudizky.
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