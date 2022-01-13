The following students made the honor roll and had perfect attendance for the second nine-weeks of the 2021-22 school year at Crosby Middle School in Hitchcock.
All A’s
Sixth grade: Peyton Oquendo and Graciella Van Ness.
Seventh grade: Karly Baron, Anjelica Garcia, and Victoria Jackson.
Eighth grade: E’lia Bell, Melanie Davis, Jayvon Freeman, Jorja Hamilton, Dawn Petteway, and Ganin Smith.
A/B honor roll
Sixth grade: Isreal Alatorre, Juleta Alejandro, Jae’shon Alexander, Saliyah Alexander, Kane Allen, Ayce Alvarado Perales, Aubree Baugh, Kevin Bravo, Easton Cantrell, Ben’Nieyah Creamer, Devyn Evans, Alahya Filer, Andre George, Sofia Gomez, Nicholas Greene, Silas Jones, Keelyn Kilsby, Michael Mccorquodale, David Mital, Eric Morgan, Isaiah Randle, Elijah Richardson, Marihle Smith, Jeridan Sonnier, Cameron Sparr, Jayson Ward, Terrell Wilson, and Jasmine Wyatt.
Seventh grade: Patrick Brock, Zoila Brooks, Princess Kylie Cayetano, Brandon Coreas, Duane Crear, Xoey Diaz, Mercedes Ferguson, Rafael Flores, Nikori Hardy, Alaysha Harvey, Addison harwell, Liliana Hernandez, Dayne Howard, Jimena Isidro Tabarez, Adriana Johnson, Maryah Johnson, Carlos Luna, Muntravian Martin, Kamri Mays, Javion Mc Christian, Aniyah McKarry, David Morales, Olivia Mueller, Jayden Ochoa, Jaelyn Olmsted, Zoe Patman, Jaelyn Pineda, saidey Rivera, Kyrstal Rodarte, Isabella Rodriguez, Yesinia Sanchez-Godoy, Angelina Silva, Gabriel Smith, Villa So, Lauralye Toups, Cashman Urbanek, Alexis Vega, Scout Venegas, and Za’Keteriece Watson-Perrodin.
Eighth grade: Zoey Bryan, Kolten Cantrell, Haven Cruz, Anjelina Filer, Jazelle Frank, Javier Fuentes, Elizabeth Gomez, Izayah Gonzales, Corey Hardy, Daiona Hill, Nylah Jackson, Damien Jones, Zoe Lewis, Amri Morales, Rebekah Mudry, Kaelyn Parham, Robert Perez, Argenis Picasso, Ranferi Pineda, Kylee Provis, Ke’Shon Richardson, Kimora Richardson, Eduardo Rodarte, Audric Roi Sioson, D’lyia Smith, and Aaron Van Ness.
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Perfect attendance
Caydynce Abrego, Saliyah Alexnder, Isabela Bartolomei. Jaylin Beck, E’lia Bell, Nathan Bolanos, Dexter Bowers, Kevin Bravo, Patrick Brock, Cedric Brown, Dayten Bryant, Edward Bustamante, Ruby Carmen, Javian Charles, Ja’Mari Cooper, Aubrey Corcoran Bell, Duane Crear, Kelvhon Cummings, Jose Cuyuch, Caleb Davis, Melanie Davis, Victor Del Cid Guevara, Macie Dennis, Xoey Diaz, Synae Dobbins, Victor Eseh, Hahara Fiason, Zi’Keyah Fate, Jayvon Freeman, Chareston Fulton, Mason Gale, Hana Galvan, Timothy Gamble, Cyrstal Gamez, Anjelica Garcia, Andre George, Elizabet Gomez, Sofia Gomez, Diyana Gordon, Corey Hardy, Nikori Hardy, Alaysha Harvey, Jocobe Hines, John Hines, Jody Jackson, Victoria Jackson, A’Larria Jones, Levan Jones, Kobe Kuykendall, Emorson Lambright, Treven Landry, Jazline Lara, Zoe Lewis, Julianna Lopez, Jalen Love, Carlos Luna, Narez Maxwell, Kamri Mays, Crislyn McCain, Yakela Mendez Coreas, Michael Moore, Amri Morales, David Morales, eric Morgan, Sarenatie Morris, Rebekah Mudry, Zaquery Nelson, Emilee Nolan, Jayden Ochoa, Jaelynn Olmsted, Peyton Oquendo, Romeo Ovalle, Jermiah Ovalles, Zoe Patman, Kingston Payne, Aliyah Perez, Kayden Pidcoke, Jaelyn Pineda, Ranferi Pineda, Nicholas Pointer, Logan Polivka, Kylee Provis, Oliver Quino, Richard Ramirez, Isaiah Randle, Kaylee Randolph, Ryan Ricard, Ke’Shon Richardson, Jessy Rivera, Chloe Robinson, Krystal Rodarte, MaKayla Roye, Brianna Runyon, Ray San Juan, Yesenia Sanchez-Godoy, Vanessa Sheppard, Angelina Silva, Jeridan Sonnier, Cameron Sparr, Lexxi Talley, Darius Taylor, Kaela Taylor, Lauralye Toups, Lois Toups, Dennis Triplett, Cashman Urbanek, Aaron Van Ness, Donte Villarreal, Noel Villarreal, Niko Walker, Kalea Wiley, Jasmine Wyatt, and Kervin Zuniga Carrillo.
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