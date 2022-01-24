The principal of Kubacak Elementary School in the Santa Fe Independent School District recently announced the honor roll for the second nine-weeks of the 2021-22 school year.
All A's
Second grade: Gate Allen, Keegan Almendarez, Zaine Bares, Cheyanne Bouse, Luke Bucior, Alenah Carroll, Cianna Clay, Dominic Cuevas, Jayson Dusenbury, Paisley Elgin, Emma Evans, Alexander Falk, Nolan Gibbs, Levi Grace, Makailah Hamman, Lila Hartmann, Presley Hinojosa, Kylerbane Jenson, Jaxon Jones, Dustin Kimling-Thurman, Callie Kreger, Caylee Kreger, Autumn Lewis, Tayden Loftin, Waylon Moore, Ava Norgan, Hadleigh Nunez, Lily Ramos, Alec Rincon, Kendyl Riske, Callie Robinson, Juben Salazar, Ansley Scalise , Violet Smaistrla, Evan Snook, Makenzie Stamey, Trevor Swint, Sebastian Tovias, Savannah Tyler, Jase Vickery, Tegan Weller, and Hayley Wineinger.
Third grade: Mason Adolph, Wyatt Bares, Tyler Bradley, Hannah Bucior, Kimber Butcher, Carlie Cino, Carsyn Connell, Kylie Cottrill, Kyle Cruse, Madilynn Finch, John Garza, Amelia Harden, Ellie Itzep, Kaitlyn Johnson, Laura Juarez, Paxton Kirby, Natalie Koteras, David Langley, Carson Luongo, Charlize Martinez, Penelope Martinez, Addison Miller , Presley Ott, Liam Patterson, Jordyn Plite, Ella Purifoy, Arturo Rios, Rylee Ruiz, Marilyn Sanchez, Stephen Sifuentes, Aubree Snook, Kendra Trevino, Elijah Triplett, Addisyn Vowell, Michael Wainwright, George Watson, Annabella Wood, and Konnor Worthy.
Fourth grade: Frida Armendariz, Christopher Bailey, Benjamin Bailey, Kieran Bradley, Carrie Brown , Raelynn Bryant, McKenzee Burkham, Nicholas Clements, Michael-Anthony Elmore, Grant Gaido, Emma Griggs, Aiden Gutierrez, Nolan Harvey, Kynlee Ingram, Clay Jackson, Stormilynn Jenkins, Jenna Lance, Joseph Lopez, Shawn McClendon, Raylan McDermott, Charlotte McKinney, Leilani Medina, Easten Miller, Graciela N. Cordero Nazario, Maci O’Brien, Wyatt Parnell, Kinley Reynolds, Abel Rincon, Annabella Rogers, Jose Rojas III, Paisley Schmid, Rachel Shubert, Eli Spencer , Lauryn Spencer, Shyla Steele-Jones, Kinley Thomas, Tiger Tuck, Charles Venable, Reese Welch, and Logan Williams.
Fifth grade: Makayla Batista, Emma Bourbon, Matrix Boutwell, Kylie Davenport, Mason Fornea, Mackayla Gibbs, Aiden Hanssard, Emma Johnson, Connor Kreger, Skylee Patterson, Kyli Rau, Mason Richardson, and Macee Selcer.
A/B honor roll
Second grade: Liam Berchok, Katietin Butler, Alan Cain , Gabrielle Campbell, Leah Clements, Eva Darrow, Phoebe Davis, Richard Dawson, Wyatt Diffee, Mason Dunne, Valerie Garduza, Mason Garza, Jacie Hawk, Jody Jenkins, Raylan Johnson, John MacKenzie, Abigail Mendoza, Bryan Puga, Ryan Ramirez, Kase Rau, Dalainey Rogers, Carson Schnoor, Kace Spencer, Hudson Stewart, Yadiel Tapia, Holley Wainwright, and Andrew Wilborn.
Third grade: Alayna Radicioni, Andrew Hodge, Brennan Farlow, Bryce Batista, Brynnley Noble, Carter Hardy, Caysen Richardson, Charlotte Goldsby, Colbie Carson, Giancarlo Terrasas, Jace Garza, Jacob Hooter, Kael Spurbeck, Preslee Ratliff, Raegan Zurborg, Raven Phares, Robert Brown, Rylee Spencer, Slade Click, Talan Morgan, Tinsley Pickett, and Zoey Wineinger.
Fourth grade: Mikayla Beraza, Davis Combs, Trey Duree, Madison Garza, Dante Grice, Kimber Haddix, Kylee Hefner, Nicholas Koenig, Liliana Martinez, Townes Medrano, Crosby Medrano, Brystol Perry, Sonny Puccetti, Zavier Rodriguez, Aubrey Tilitzki, Judah Triplett, Esgar Vazquez, Tyden Watson, and Tenley Wulf.
Fifth grade: Emerson Arruda, Tripp Baker, Haley Bozeman, Chloe Brock, Benjamin Cantrell, Cooper Cloteaux, Von Cooper, Kaylin Cottrill, Tylie Cuevas, Liam Davis, Kyle Derrick-Pena, Addison Evors, Gabriella Gaido, Charles Griffin, Brooklyn Hardy, Baron Harvey, Abigail Holland, Tessa Jackson, Julia Johnson, Connor Jones, Mason Lambert, Zac Livingston, Analy Lopez, Jaycee Maples, Abby McLawchlin, Makenzie Ott, Avarie Pearson-McNichols, Julian Renovato, Justin Russell, Selene Sifuentes, Samuel Ungurean, Landon Ussery , Brayden Vassallo, Dessa Wolf, and Kenley Worthey.
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