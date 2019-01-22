The following students made the honor roll for the second nine-weeks at Kubacak Elementary School:
All A’s
Third grade: Kynlee Adams, Brayden Allen, Adison Arriaga, Presley Barret, Ismael Beltran, Madeline Blaylock, Jaymasen Butler, Deakin Butler, Sir Calvin Cooper, Sylas Chavarria, Alivia Churchill Mckenzie, Kayden Clements, Caidence Cooley, Marli-Jo Cooper, Kade Curse, Brena Davis, Damien Day, Adan De La Mora, Evan Devries, Elly Dillon, Joshua Dodd, Caroline Doerre, Hunter Featherly, Henry Gallagher, Brayden Gates, Mykenzie Gil, Valerie Grasley, Rowdy Gray, Kadyn Greenwood, Brailey Grube, Jaxon Haddix, Joshua Hardcastle, Corbin Hebert, Miley Hedrick, Kinley Hefner, Serenity Hinson, Jacob Hodge, Andrew Hornbeck, Gann Howell, Daphne Janice, Lane Johnson, Kenton Kassler, Samuel Kennedy, Hunter Keown, Avery Kim, Samuel Knape, Dannica Krajwewski, Carter Lane, Kinsey Lawrence, Ian Lloyd, Cash Loner, Violet Lowry, Skylar Mayes, Ayden Mccarty, Audrey Mcmanus, Zane Meehan, Rylan Moeller, Case Moody, Carli Mott, Trayce Nava, Libby Nichols, Lorelie Oler, Trey Parker, Blaise Payne, Lexi Platt, Avery Pohoriles, Kasidee Powell, Lauren Puckett, Jayde Purl, Andre Pursel, Jose Quinonez, Zoey Quiroz, Tristen Radomski, Nevaeh Ragston, Izabella Reyna, Izabella Reyna, Reginald Richardson, Jaxon Richardson, Kade Roberds, Cassidy Robertson, Maria Rodriguez, Sydney Rutledge, Damien Sanchez, Jack Saylor Jr., Kennedy Sumrall, Katie Taflinger, Valerie Thompson, Jace Toole, Ziva Tylor, Calvin Van Horn, Ethan Vogel, Rider Warren, Kaleob White, Miracle Williams, and Teegan Woitena.
Fourth grade: Kennedy Adkins, Mia Arundale, Tyler Atkins, Kaylin Ayala, Emma Balle, Kyle Barham, Brandon Blake, Robert Boysen, Madison Burkett, Jeran Butler, Austin Cappadona, Ayleigh Chapman, Emily Childs, Arianna Cisneros, Darcy Clark, Andrew Collins, Miles Crable, Braiden Curtis, Cooper Davenport, Bryler Davidson, Danika Davis, Avery Davis, Gisella De La Mora, Edelyse Dillon, Leo Douglas, Trip Eiler, Logan Elkin, Mason Elkin, Abigail Ellis, Adrian Flores, Autumn Focklemann, Allen Garcia, Leslie Gibbs, Jackson Godfroy, Aiden Grenier, Slade Guida, Kambry Healy, Yandel Hernandez, Kaylah Higgs, Kenneth J. Hux, Tyler Jackson, Amy Jo Lloyd, Lilly Jones, Kristianna Jones, Tyler Jones, Skylar Kemp, James Koser, Logan Landry, Kily Lashlee, Allie Lowe, Avery Lyssy, Macie Martin, Ashaira Martinez, Rylan Mayes, Michael Meester, Jadon Miller, Trace Minter, Xavier Moreno, Byron Mosher, Tyler Newell, Wyatt Palmer, Dakota Parshall, Kaydence Peoples, Kinly Peters, Domenico Pignataro, Francesco Pignataro, Morgan Puckett, Joshua Pugh, Joshua Redmond, Austin Reyna, Elizabeth Ricks, Mara Rittenhouse, Cheyenne Rives, Isaac Roberts, Stevenn Robinson, Kayla Ross, Danielle Roth, Araina Sanchez, Abigayle Tisdale, Keegan Vawter, Audrey Wagner, Bradley Walters, Avery Williams, Aubrey Withers, Kendall Worthey, Morgan Yarbrough, and Mia Zepeda.
Fifth grade: Bryan Arredondo, Tyler Atkins, Tristen Baccinelli, Jaidyn Bailey, Joshua Bear, Delfina Becerril, Antonio Beltran Martinez, Hadley Benijar, Isabella Boettcher, Sophia Bordeaux, Reegon Brown, Sadie Childs, Cody Clark, Cheyenne Clark, Logan Darwin, Bryler Davidson, Caden Disbrow, Alexzander Fiero, Gavin Gutierrez, Chaney Hagewood, Josiah Hardcastle, Madelyn Haven, Emma Hernandez, Mandelyn Jones, Manuel Juarez, Grant Keller, Kara Larsen, Blake Mancuso, Jack Martinez, Kamrin Mitchell, Emma Moffett, Lorraine Moore, Melissa Morales, Brinlee Nichols, Mason Norman, Brissa Padilla, Ethan Patterson, Joshua Pinto De Leon, Angelina Ren, Mallory Richardson, Ayvia Roach, Isabella Robbins, Luke Robinson, Elyssa Sanchez, Gilbert Sanchez, Jacob Stansbury, Aaron Tacquard, Darey Tovar, Leea Valdez, Elias Venetoulias, Gabriella Villarreal, Alexus White, and June Winterbauer.
A/B honor roll
Third grade: Nicolo Achille, Skylar Ardoin, Dustin Ballew, Adan Beltran, Avin Bennett, Shea Born, Nathan Bowman, Trinity Bradley, Madison Brady, Reagan Cockerham, Conrad Coker, Sean Cook, Benjamin Cotton, Logan Cox, Jacob Criss, Kolten Culbreth, Kate Daugherty, Tobie Ekstrom, Mia English, Emmah Estrada, Braylee Evans, Brisa Fabela, Blair Faulkner, Sonia Ferguson, Brayden Fischer, Kayden Fisher, Joeldan Flisowski, Amelie Flores, Coleton Foster, Reese Fuller , Natalie Garcia, Yaneli Garduza, Jaxon Gaudin, Parker Gibson, Marlee Ginn, Austin Gruber, Bradyn Gunn, Tucker Hansen, Raegan Hardwick, Tori Hayes, Karsyn Henderson, Steven Henderson, Adrian Hernandez, Abigail Honeycutt, Daniel Jewell, John Kellum, Adisyn Kelly, Casen Kenney, Jayden Kieffer, Riley King, Nathan Kline, Christian Knape, Jordyn Lara , Cylis Larimore, Elizabeth Lilley, Katelynn Lopez, Helayna Lugo, Laila Macaluso, Erin Maldonado, Skyler Mayeux, Annslee Mays, Alyssa Mccoy, Karissa Melchor, Alayah Mendez, Cruz Milligan, Dixie Mueller, Beaux Murillo, Christopher Ochoa, Maecy Pantalion, William Paschal, Adalyn Paschetag, Joshua Patterson, Avery Patterson, Ella Pena, Ericka Pesak, Tyler Puccetti, Leroy Puga, Jorden Richardson, Carter Roberts, Thomas Rodriguez, Livy Rogers, Rylie Rogers, Manuel Rubio, Rubi Sanchez, Gabrielle Santellana, Adam Sheets, Alyssa Sheppard, Cailyn Simpkins-Parish, Tanner Sommer, Addison Sorrells, Austin Stroud, Carson Sunday, Dylan Swann, Elizabeth Taylor, Ava Torres, Madelyn Utton, Colton Watkins, Landon Welsh, Lane Welsh, and Hailey Yancy.
Fourth grade: Kyndal Andrews, Anaiza Balvantine, Violet Barnett, Shylyn Bear, Joshua Beaver, Paul Berryhill, Jaelynn Biscamp, Trinity Bradley, Travis Brandon, Zane Brewer , Christopher Burke, Reese Burkham, Holly Burks, Ryan Caldwell, Abbie Caldwell, Philip Calhoun, Caden Carner, Lyla Cino, Matthew Collins, Cash Coward, Junior Cox, Nathan Cravis, Jaelyn Crouch, Damon Cuello, Ashlynn Dalton, Jaden De La Rosa, Katelyn Dreamer, Matilyn Duhon, Jace Dungan, Alexis Durant, Dusty Durr, Chase Eaton, Shayla Eldridge, Trinity Faris, Brett Frye, Josias Garcia, Kinzley Gardner, Nicholas Geddes, Dane Glenn, Marco Gonzales, Catherine Gonzalez, Olivia Green, Izabella Griego, Alexander Hamlin, Mason Holdmann, Colton Houston, Brooke Hyma, Evelyn Irons, Peyton Jewell, Alexis Johnson, Karli Johnson, Leondra Juarez, Madison Kline, Connor Larsen, Brayleigh Lewis, Briley Lufsey, Mason Mckinney, Braelynn Methvin, Klayton Michalka, Erika Miller, Devin Mott, Bradley Neill, Landon Odden, Isabella Orellana, Adalynn Parish, Clay Patterson, Chriistopher Petermann, Richard Petermann, Carson Ray, Makayla Reinsch, Cecilia Reyes, Jenna Rockefeller, Coral Rodriguez, Kolten Scalise, Chris Sic Munoz, Beaux Skowron, Colton Smith, Ainsley Smith, Addison Squier, Alexis Stanford, Aryanna Story , Ayden Suazo, Isabelle Swartz, Kylah Taylor, Isac Thomlinson, Maddyn Traweek, Bryce Truelove, Gavin Vernon, Mariah Villareal, Levi Walker, Chase Watson, Emma Williams, Austin Williams, and Casey Yudizsky.
Fifth grade: Gabriella Alvarado, Johnothan Baccinelli, Mateo Balle, Madison Barrera, Connor Bass, Hunter Battistoni, Trenton Bleakney, Zane Blevins, Carliegh Boles, Ellie Boyd, Ashtin Butler, Presley Castillo, Jade Cervantes, Rex Collier, Mckenna Corbett, Carter Crumley, Jaidyn Culpepper, Robbie Dellinger, Matilyn Duhon, Caitlyn Duree, Alexis Farlow, Teagan Flores, Adrian Fraire, Arlene Fry, Andrue Garcia, Colt Gaspard, Kayla Gonzalez, Edwin Greer, Osiris Gutierrez, Summer Hefner, Sadie Howell, Braden Kelly, Rylan Kukuk, Katy Lausch, Ayden Laymance, Carly Lazenby, Dylan Lee, Jacqueline Lopez, Kimberly Lund, Justin Macik, Mia Martinez, Madeline Mayfield, Hannah Mccrory, Cole Mcdermott, Bryce Mckinney, Allyson Nickerson, Micah Oldaker, Cayden Orton, Adalynn Parish, Joshua Perez Jr, Gracie Pritchett, Jessica Reynolds, Melissa Richards, Paul Rivera Colon, Jeremiah Rodriguez, Carrigan Rose, Elishama Ruiz, Dylan Sainz, Sophya Salazar, Alexa Saldana, Evelyn Saldana, Brooke Salinas, Devon Scheck, Carter Schmid, Elizabeth Schuck, Nathan Smith, Summer Stavely, Brandon Swann, Landon Thomas, Zakary Tilitzki, Nickolas Valdez, Jolie Van Houten, Malia Vicknair, Linzie Ware, Christian Welch, Bailey Wells, and Savannah White.
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