The following students made the fourth nine-weeks honor roll of the 2017-18 school year at Santa Fe Junior High School:
All A's
Sixth grade: Kase Mentzel Albrecht, Gracie Belle Alvarado, Kendal Layne Andrus, Jerek William Benningfield, Ariana Celeste Briones, Kamree Lynn Brown, Bailey Marie Browning, Skylar Lenae Caloway, Leon Richard Clark, Abigail Brennae Clingerman, Victoria Anne Cronk, Larry Douglas Dale, Kylie Rae Davidson, Kailey Nicole Dinhobl, Alina Adela Dodd, Isabelle Kyra Drager, Grant Eric Eckenrode, Brianna Dawn Edgley, Alexis Rene' Ellis, Fiona Rae Feldpausch, Brianna Kay Finkler, Brooke Linnea Fonke, Jeremiah Lee Garcia, Jax Alan Garrett, Brennan Alden Gaus, Shelby Allyn Grassmuck, Andrew William Grenier, Sadie Ann Jackson, Rylan Clayton Johnson, Juliana Rebecca Juarez, Seth Elijah Kamata, Alexander Phillip Keller, Jessica Lopez, Khloe Michelle Maroni, Grayson Nicklaus Martin, Elizabeth Jasmin Martinez, Alayna Korin Mcclure, Emily Adriana Miller, Zane Cory Murff, Lacie Leeann Ostermayer, Reid Robinson Ostermayer, James Michael Pantalion, Myriah Isabel Perez, Lauren Marie Radicioni, Gracie Leigh Rambin, Alberto Rios, Madison Elyse Rosga, Emma Grace Rosier, Joseph Hunter Russell, Mackenzie May Schuck, De'ayla Symone-Patrice Smith, Madeline Jeanette Sotirelis, Landon Warren Spriggs, Sydney Kay Tanner, Madilyn Paige Vaughn, Arya Dharmesh Vyas, Emmett Delle Wagner, Morgan Kennedy Walton, Nathan Davis Williams, and Trace Mark Wohleb.
Seventh grade: Erin Lyn Anderson, Anthony Michael Arcidiacono, Adia Madelyn Austin, Reese Brayleigh Austin, Ryann Mya Bedard, Calley Leigh Bennett, Alvarez Jaelee Biscamp, Garrett Matthew Bland, Sydney Nicole Bland, Trinity Lynn Brack, Shelby Lynne Bray, Kaitlyn Grace Cashiola, Autumn Breanne Chambless, Kiana Nicole Chastain, Leslie James Clark, Ty Hunter Clark, Thomas Ryan Cook, Jaiden Micah Cooper, Alyssa Rose Cowart, Avalon Sylvia Cowart, Mckinsey Ann Criss, Payton Ann Cundiff, Ashlyn Kay Fockelmann, Collin Dean Fogle, Lane Eric Fuller, John Austin Garcia, Katelyn Avery Harmeyer, Jaxson Patrick Hicks, Heidi Reese Hillman, Shealea Renee Johnson, Syvanna Diane Kennedy, Kaitlyn Elizabeth Kramer, Angela Lee Kulp, Macey Hannah Lausch, Christopher Ivan Lloyd, Tyler Allen Long, Kalei Brooke Lovos, Makenna Leigh Mcguire, Noah James Mckenzie, Landeyn Scott Mittelsted, Kylah Brooke Nelson, Laurelie Ann Nemeth, Lance Everett Nix, Chandler Bryce Nolan, Kayley Erin O'Brien, Regan Jewel Payne, Justin William Quinn, Jenna Elizabeth Radicioni, Alfredo Rios, Jaylee Renae Rushing, Rowan Tempest Russell, Reece Garrett Sandoval, Madylan Elizabeth Shaw, Kristen Elizabeth Simpson, Emily Paige Speer, Brooklyn Rose Spencer, Izabella Denise Sprayberry, Andrea Jayden Stamper, Lane Thomas Tacquard, Jamison Craig Thornton-Wright, Brandon Dudley Touchstone, Houten Wyatt VanHouten, Allison Noelle Vassallo, Briauna Lynn West, and Abigail Elizabeth Westerlin.
Eighth grade: Sydney Nicole Adams, Waverly Elizabeth Banegas, Sasha Grace Bishop, Shane Gabriel Bishop, Hunter Blaine Branch, Samantha Renee Browning, Brooke Elizabeth Burnett, Melinda Danielle Cabe, Kensley Jean Clark, Christianna Leigh Clingerman, Gracelyn Kimberlee Daugherty, Skylar Marie Doherty, Baylee Aleecia Drucker, Bethanie Nicole Durant, Payton Marie Farrell, Rylee June Frost, Christopher James Garcia, Katelyn Marie Garza, Reece Lyle Gillespie, Tyler Christian Harrison, Dru Taylor Hawkins, Michaela Ann Henson, Hailey Faith Hershey, Natalie Marie Higdon, Kimberly Faith Hill, Harrison Edward Hilliard, Amiee Nicole Hoff, Clayton Douglas Holder, Vincent Thomas Holm, Canton Dale Hughart-Kempf, Zachary Michael Kramer, Gaven Alexander Mayfield, Lexie Jade Mccaskill, Karly Ryane, Mendoza, Ty Dylan Orem, Reagyn Lenae Perryman, Michelle Ren, Rylie Rae Saenz, Sonya Blanch-Rose, Salazar-Lopez, Olivia Noel Sanchez, Kevin William Small, Chloe Starae Smith, Gwenyth Evyn Smith, Barrett Grant Swope, Alexis Renea Tabor, Nicholas Van Thompson, Brandon Alexander Vassallo, Rory Lynn Vickery, Allison Marie Walton, Aroureis Drake Watson, and Bailey Elizabeth Williams.
A/B honor roll
Sixth grade: Aidan Scott Anderson, Rosa Barajas, Angel Gabriel Becerril, Danny Taylor Berns, Autumn Rose Blanchard, Bailey Yvonne Braunsdorf, Asa William Brieden, Katelyn Renea Brock, Vincent Isaiah Brown, Dillon Hayward Caldwell, Samantha Renay Carr, Ciara Marcelle Castanie, Brooke Ashlen Castle, Ryland Matthew Chambless Bryce Jackson Chenoweth, Ally Marie Childs, Riley Heath Childs, Austin Benjamin Clark, Houston Charles Conard, Cahner Tyler Cotton, Chelsey Lynn Coulter, Brooklyn Joyce Courtright, Kaidence Renee Cox, Dylan Jay Coyne, Madison Taylor Crisp, Jasmin Marie Crouch, Leonardo Cruz Cuello, Jaidyn Renae Davis, Dylan Kyle Dearmond, Kai Wesley Derry, Jayden Destiny Douat, Madalyn Faye Dreamer, Lucas William Dunn, Daphne Marie Edmonds, Blake Allen Elkins, Kassandra Ann Ennis, Alexis Lee Fiero, Alysia Melayna Flores, Taylor Kaye Frampton, Ryland David Freudensprung-Laymance, Madison Rose Gambill, Gabriel James Garcia, Greggory Paul Garcia, Mason Taylor Garza, Sydnie Lei Garza, Aidan Hunter Godinich, Serenity Serena Gonzalez, Aidan Tyler Green- Abney, Dustin Rhodes Haney, Patrick Clark Hayes, Taylor Renee Higgs, Brittney Carter Hill, Kaylie Paige Hux, Talan Frank Jacobo, Josephine Hollie Janak, Alex Neil Johnson, Andrew Riley Jones, Miranda Renee Jones, Madison Michelle Jones-Lenhart, Ceceilya Jillian Karakaris, Charles Anthony King, Logan Thomas Kleinhans, Kenneth Johnathan Lance, Bryce Michael Leal, Hernandez Lorenzo Lerma, Kelsey Michelle Levis, Cassidy Diane Loner, Elisa Victoria Lopez, Kaydence Catherine Lovos, Brayleigh Jade Macaluso, Kayden Elise Mackenzie, Luke James Maier, Haylee Maree Mancuso, Caroline Kate Marek, Keirsten Shannon Marsh, America Jacqueline Martinez, Ashlyn Danielle Matthews, Hayden Shawn Mayberry, Caleb Preston Mccollum, Landon Farrell McDonald, Johnny Cash Mcgee, Alexisia Isabel Mckinzie, Nathan Daniel Mcwhirter, Angela Eve Mendez, Avri Renee' Miles, Marek Skye Milligan, Kassidy Layne Moffett, Benjamen Luke Monroe, Christina Ruth Montemayor, Wyatt Marshall Moore, Payton Nicole Moye, Kaiyan Austin Murphy Jones, Mason Colin Myers, David Gauge Nelson, Andrew Taylor O'Day, Connor Charles Pfaff, Hunter Lane Powell, Maegan Noelle Pugh, Kaitlyn Rae Renz, Colin Drake Richardson, Estrella Rodriguez, Skyler Anne Ross, Annalicia Irene Salazar, Adriana Rose Salinas, Maddix Reid Shedd, Emily Michelle Shelton, Ryleigh Michelle Shubert, Ethan James Slawson, Chloe Renee Splawn, John Neil Stuart, Jude John Symmank, Trenton Ray Tanner, Grace Elizabeth Unger, Lane Thomas Villarreal, Ryan Cade Wainscott, Kirsten Elaine Walters, Aliz Marie-Hinojos Wark, Holden Scott Weaver, Kaden Alan Wetzel, Makayla Marie White, Nathan Reid Wilks, Kaley Faye Williamson, Shannon Verice Wilson, Jonathan Allen Wright, and Carlie Marie Young.
Seventh grade: Abel Alvarez, Kailea Elizabeth Angulo, Bryson Dwain Armbrester, Makenzie Lynn Baber, Kate Elizabeth Baccinelli, Elice Alexandria Bailey, Eric Marshall Baker, Gunner Aaron Baker, Nathan Alexander Ballew, Callie Elizabeth Barton, Jarred Xavier Batista, Paulina Rubi Becerril, Ivan Kendall Bell, Ashlee Mckenna Black, Casey Rene Blackwell, Laney Michelle Bland, Dakota Riley Brasher, Caleb Ashton Brock, Alexandra Cynthia Cappadona, Kayleigh Marie Cavender, Tieg Anthony Cavness, Haylie Renee Chambliss, Brenee' Destiny Cogburn, Bryleigh Dey Cole, Ty Maxwell Cole, Ginnipher Kay Copeland, Aralyn Nevaeh Covarrubias, Kamryn June Cruz, Seally Dawn Davis, Hector De La Mora, Jaxson Cooper Derrisaw, Arianna Lanae' Edmond, Madison Paige Elledge, Jennifer Renee Ellis, Madison Lee Ellis, Callee Elaine Eversole, Briana Marie Flores, Keirstan Michelle Fuller, Cannen Steele Gaona, Meraly Aimee Garduza, Miranda Jolie Gonzalez, Austin Allen Greer, Nolan Tyler Griggs, Jaylynn Marie Grimes, Madyson Renee Grudziecki, Clayton Paul Guidry, Rebecca Marie Guzman, Gerald Isaac Hall, Kadance Dianne Healy, Jaysa Marie Hildebrand, Electra Renna Hong, Grant Douglas Howard, Diana Romina Islas, Cole Allen Johnson, Ryan Wayne Johnson, Riley Peyton Jones, Caston Storm Kennedy, Leila Marie Killman, Cole Alan Kovar, Austen Tyler Lafrage, Joshua Troy Larsen, Zachary Alan Lee, Caidence Zaida Leger, Davin Joseph Lowe, Kaitlyn Ann Lund, Braden Lane Lutz, Yarisbeth Mendoza Macias, Keelie Ann Maier, Dakota Keighly Mata, Garrett Spencer Mccaskill, Cheyenne Elizabeth Mccoy, Cadin Walter Mckinzie, Dalton Thomas Michalka, Brock Alexander Miller, Brianna Nicole Moore, Traven Ray Morgan, Devynity Faith Morris, Ivan Benjamin Murillo, Sierra Darlinda Norstrom, Brissa Ochoa, Cloe Olivia Pain, Destiny Nichole Patterson, Sean Michael Patterson, Brandon Isaac-Glen Pearson, Madison Ann Pennington, Sidne Ann Peters, Caitlin Dawn Pugh, Sadie Marie Quinn, Jaycie Marlene Rabon, Christian Blayke Redmond, Logan Austin Riner, Kimberly Romero, Star Bella Salazar, Meah Jayde Salinas, Arhianna Patricia Scales, Avery Michael Scales, Ethan Ramsey Schanzer, Kyla Marie Scheck, Arthur Joseph Selgado, Rylee Nicole Slaughter, Ronald James Slaydon, Autumn Brook Smith, Jamie Leigh Smith, Devin Lee Stoffel, Madison Elizabeth Stookey, Jackson Blane Stroud, Madison Irene Sustr, Tristan Andrew Tassin, Kyeler Taton Thompson, Harrison Kyle Wainwright, Emma Pauline Wallace, Christopher Michael Wells, Zaine Taylor Wood, Ashton Lane Woods, Jaden Scott Yettevich, and Magdalen Grace Zakkizadeh.
Eighth grade: Christopher Lee Adams, Aspen Holley Arbogast, Chloe Christine Auzston, Brianna Deann Babcock, Lanie Evans Balden, Jacob Balvantin, Jaylynn Nicole Benoit, Paige Louise Benzaia, Karissa Juliana Betancourt, Amber Renee Blair, Abigail Katherine Blundell, Faith Ann Boles, Caroline Louise Boysen, Trevor James Brock, Landen William Brunkenhoefer, Melaina Isabella Centenio, Emma Renae Cerda, Scylar Maecy Chance, Morgan Marie Chapa, Wyatt Gene Childress, Royal Taylor Cumby, Andy Charles Curtner, Jacob Lane Cyr, Carli Dean Daffern, Cody Douglas Darnell, Ivan Haze Davidson, Tristan Rivers Davila, Nevaeh Shyanne Dawsey, Jordan Renae Decker, Brody Michael Dizona, Tyler Grant Dobson, Bryce Taylor Fairey, Lexi Rae Fath, Bryce Anthony Griego, Lexi Kay Gunter, Ayianna Sarae Gutierrez, Keaten Maurice Hawk, Hannah Grace Hershey, Katrina Marie Howell, Jacob Daniel Huskey, Chase Michael Istre, Dylan Christopher Jackson, Seth Daniel Jacobs, Jericka Sue Jankowski, Lindsay Gayle Kay, John Kohl Lashlee, Kolin Wayne Lashlee, Perla Almaguer Lopez, Evelyn Lopez, Michelle Lopez, Madison Elise Luparello, Natalie Grace Mancuso, Maritza Mar, Mason Blue Marek, Michael Martinez, Mindy Marie Matthews, Cody Michael Mckinney, Shayla Lee Mckinney, Kami Rose Means, Jasmine Lily Montemayor, Andrews Moraga Martinez, Logan Venson Morris, Meagan Marie Mundine, Juliana Marie Naquin, Ashley Ciearra Nickerson, Rhett Quentin Ostermayer, Leeann Evy Parker, Gabriel Tyler Patina, Jersie Makaee Pelham, Jarrod Blayne Recknor, Jacob Alex Reed, Jacob Matthew Requenez, Hailey Marie Rice, Kyleigh Alyse Rice, Izabella Rickel, Ashlyn Kay Roberson, William Adam Rose, Amelia Dawn Rosier, Alyssa Ann Rouse, Desiree Jordan Sanchez, Grace Elaine Simmons-Garza, Christopher James Skillman, Kenzie Rae Smith, Reagan Elizabeth Smith, Nikolas Anastasios Sotirelis, Cade Alexander Spears, Chelsea Renee Stiles, Christian David Stone, Reed Scott Stricklind, Faith Nicole Sumney, Lillian Rose Taylor, Hannah Faye Tucker, Miguel Angel Uresti, Erick Von Wagner, Ming Yang Wang, Ernest Guy Western, Taylor Lea Williams, Lauren Marie Williford, Logan Robert Wilson, Danielle Francis Womack, Hailey Lee Wooley, and Jayden Violet Zinante.
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.