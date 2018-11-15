The following students made the honor roll for the first nine-weeks of the 2018-19 school year at Santa Fe Junior High School:
All A's
Sixth grade: Alyse Arriaga, Jackson Arundale, Madelynn Baldwin, Raven Barker, Madelyne Baulis, Justin Beard, Harley Bickerstaff, Kameron Boley, Robert Boysen, Gianna Bradley, Kyndal Burnam, Joshua Cantrell, Aaron Cappadona, Carter Chandler, Collin Chastain, Karson Childs, Adalyn Cloyd, Mason Crable, Shay Cundiff, Lily Daugherty, Mason David, Mckayla Dennis, Hannah Doerre, Maddan Dunham, Taylor Elfstrom, Aston Ferestad, Bryan Garza, Preslie Gibson, Marissa Gomez, Peyton Gonzales, Gavin Guillen, Justin Hagood, Karis Hardcastle, London Hernandez, Gavin Higgins, Sadie Jackson, Sydney Jacobs, Virakyouth Kim, Skylar Kitchens, Lillith Lancaster, Jase Lewis, Hunter Linton, Ashanali Martinez, Ava Martinez, Wesley Martinez, Kaylee Moorehead, David Moosavi, Jolene Nemeth, Brayden Noble, Hayden Ortiz-Czeczinski, Kamryn Ostermayer, Kyleigh Payne, Reid Phillips, Jan Pinto De Leon, Mikayla Pruitt, Alex Roberts, Donavan Rodriguez, Ronald Rouse, Gemma Russo, Aleks Saldana, Ava-Marie Schanzer, Landen Slawson, Minor Smart, William Stevens, Samantha Thielemann, Kenny Torres Quintero, Katelynn Torres, Chloe Wainwright, Jarret Williams, Haley Withers, Logan Woolwine, and Samantha Wright.
Seventh grade: Kendal Andrus, Jerek Benningfield, Danny Berns, Ariana Briones, Katelyn Brock, Kamree Brown, Bailey Browning, Dillon Caldwell, Ciara Castanie, Nekodah Castillo, Ally Childs, Leon Clark, Victoria Cronk, Leonardo Cuello, Larry Dale, Kailey Dinhobl, Grant Eckenrode, Brooke Fonke, Jeremiah Garcia, Jax Garrett, Brennan Gaus, Shelby Grassmuck, Andrew Grenier, Patrick Hayes, Taylor Higgs, Seth Kamata, Alexander Keller, Grayson Martin, Alejandro Martinez, Elizabeth Martinez, Wyatt Moore, Payton Moye, Zane Murff, Kaiyan Murphy Jones, Reid Ostermayer, Myriah Perez, Connor Pfaff, Lauren Radicioni, Emma Rosier, Joseph Russell, Mackenzie Schuck, Chloe Splawn, Trenton Tanner, Arya Vyas, Emmett Wagner, Morgan Walton, Trace Wohleb, and Jonathan Wright.
Eighth grade: Ashley Alarcon, Erin Anderson, Ryann Bedard, Calley Bennett, Casey Blackwell, Kaitlyn Cashiola, Autumn Chambless, Bryleigh Cole, Thomas Cook, Jaiden Cooper, Alyssa Cowart, Avalon Cowart, Mckinsey Criss, Callee Eversole, Briana Flores, Collin Fogle, Anneliese Garcia, Katelyn Harmeyer, Shealea Johnson, Angela Kulp, Tyler Long, Kalei Lovos, Noah Mckenzie, Lance Nix, Sierra Norstrom, Regan Payne, Jaycie Rabon, Jenna Radicioni, Rowan Russell, Reece Sandoval, Madylan Shaw, Brooklyn Spencer, and Jamison Thornton-Wright.
A/B honor roll
Sixth grade: Trace Allaun, Nicholas Allen, Beau Alphonso, Jordyn Argo, Xchyler Armstrong, Siera Atkinson, Shelby Baker, London Banegas, Caylynn Barham, Scarlett Barnett, Brooke Bean, Grant Beaver, Ean Bedard, Jordan Benigar, Christopher Bickerstaff, Carter Blakeman, Addison Boyette, Isabella Breish, Ava Brouillard, Elizabeth Clark, Chloe Cockerham, Hailey Collins, Cody Cravey, Kylee Culbreth, Parker Cummings, Jagger Davidson, Kennedy Davidson, Maverick Dick, Elaina Dominy-Gillis, Preston Doss, Grant Douglas, Kinsey Duncan, Tyler Dupee, Ian Edmonds, Morgan Falcon, Memphis Finch, Kadin Floyd, Madison Fornea, Jonathan Fraire, Shelby Fraser, Megan Freeman, Sugey Gaona, Edward Gates, David Gibbs, Jaden Gibbs, Evelyn Goble, Gabriel Gomez, Aaliyah Gonzalez, Ayden Gonzalez, Oscar Gonzalez, Cheyenne Gray, Ellie Greenough, Natalie Gregson, Brandon Griffin, Cole Griggs, Andrew Guerrero, Isaias Guerrero, Luna Guerrero, Trevor Guerrero, Lexie Gutierrez, Aseret Harris, Kaven Harris, Savanna Harris, Crystal Galindo Hernandez, Alejandra Hernandez, Isabella Hernandez, Jayce Hernandez, Madison Hill, Carson Holdmann, Carlie Hrncir, Nicole Hubbell, Thomas Huddleston, Kelsey Istre, Ashlyn Janik, Sahmaya Jenkins, Aidan Jewell, Ava Jones, Dylan Jones, Vada Jones, Tyler Keels, Zaynah Khan, Robert Killman, Colton Kimling-Bethea, Caden Kline, Andrew Lamb, Blake Leal, Christina Marling, Hayven Martinez, Khloe Marullo, Faith Massey, Kaidan Mata, Steele Mcentire, Matthew Mcginnes, Alissa Mckinney, Jackson Mckinney, Addison Meadows, Tiffany Montemayor, Kayla Moye, Mason Murray, Natalie Naus, Samantha Nava Talan Norgan, Ava Norman, Ethan Oliver, Tristian Pagan, Keegan Page, Jarett Pahkala, William Palmer, Tucker Paschetag, Caitlyn Patterson, Emily Perez, Collin Platt, Breckyn Plite, Haylee Poarch-Fernandez, Aubrey Pryor, Savanna Quinn, Chase Ray, Kailyn Rice, Kaitlyn Richardson, Trenton Rife, Bradley Rockefeller, Samuel Rodriguez, Moises Rubio, Victor Ruiz, Caden Salinas, Saul Sanchez, Rebekah Scales, Kaden Schirck, Kayden Schoen, Emerson Schulze, Sadie Smith, Marleigh Stamper-Marett, Mia Stoler, Joshua Stovich, James Sullivan, Jaxon Szanyi, Tara Tabor, Keagen Tallman, Michael Theiler, Caitlyn Tombrella, Alison Torres, Trinity Trejo, Cameron Trevino, Angela Tuttoilmondo, Mariah Vann, Madison Varney, Samantha Vick, Jack Wagner, Lauren Welsh, Kylie , Wentzel, Trae White, Winsley Wilks, Brooke Williams, Claire Williams, Gavin Williams, Kyleigh Williams, Trenton Williams, Maia Wright, Scarlette Yanez, Jasmine Ybarra, and Averi Yovan.
Seventh grade: Kase Albrecht, Gracie Alvarado, Alexia Amaya, Samuel Audiffred, Jacob Ballard, Rosa Barajas, Autumn Blanchard, Bailey Braunsdorf, Asa Brieden, Rylee Brittain, Vincent Brown, Sherri Buchanan, Skylar Caloway, Payton Carroll, Braden Castle, Brooke Castle, Riley Childs, Hope Christopher, Austin Clark, Abigail Clingerman, Garrett Cochran, Houston Conard, Jeremy Cornelius, Cahner Cotton, Chelsey Coulter, Brooklyn Courtright, Dylan Coyne, Natalie Cruz, Caiden Cure, Kylie Davidson, Dylan Dearmond, Kai Derry, Jayden Douat, Madalyn Dreamer, Lucas Dunn, Brianna Edgley, Daphne Edmonds, Blake Elkins, Cameron Estep, Fiona Feldpausch, Shelby Ferestad, Brianna Finkler, Alysia Flores, Taylor Frampton, Ryland Freudensprung-Laymance, Madison Gambill, Gabriel Garcia, Greggory Garcia, Mason Garza, Aubrey Gass, Aidan Godinich, Serenity Gonzalez, Hannah Harrison, Jylian Hendren, Brittney Hill, Mina Hughes, Talan Jacobo, Elizabeth Jewell, Rylan Johnson, Andrew Jones, Collin Jones, Miranda Jones, Madison Jones-Lenhart, Juliana Juarez, Ceceilya Karakaris, Kenneth Lance, Bryce Leal, Lorenzo Lerma Hernandez, Kelsey Levis, Cassidy Loner, Krista Long, Elisa Lopez, Jessica Lopez, Kaydence Lovos, Kayden Mackenzie, Haylee Mancuso, Caroline Marek, America Martinez, Hayden Mayberry, Landon McDonald, Johnny McGee, Nathan Mcwhirter, Avri Miles, Emily Miller, Kassidy Moffett, Joseph Moosavi, Anneliese Moreno, David Nelson, Lacie Ostermayer, James Pantalion, Maegan Pugh, Emilianna Quinonez, Jake Register, Colin Richardson, Trinity Rife, Alberto Rios, Estrella Rodriguez, Madison Rosga, Karie Salgado, Alexia Serrata, Maddix Shedd, Emily Shelton, Angelin Shipwash, Ryleigh Shubert, Damien Skowron, De'ayla Smith, Jessica Story, John Stuart, Sydney Tanner, Grace Unger, Madilyn Vaughn, Kelsie Villarreal, Lane Villarreal, Kirsten Walters, Aliz Wark, Holden Weaver, Kaden Wetzel, Nathan Wilks, Kaley Williamson, Shannon Wilson, Atticus Wood, and Carlie Young.
Eighth grade: Anthony Arcidiacono, Adia Austin, Elice Bailey, Eric Baker, Paulina Becerril, Ivan Bell, Brayden, Benard, Ashlee Black, Katelyn Boyte, Dakota Brasher, Shelby Bray, Lacey Byrket, Kiana Chastain, Camden Clark, Leslie Clark, Ty Clark, Kendall Cook, Aralyn Covarrubias, Kamryn Cruz, Payton Cundiff, Alexa Dean, Samantha Dewitt, Arianna Edmond, Ashlyn Fockelmann, Lane Fuller, Katherine Garcia Hilscher, Stephen Garcia, Austin Greer, Jaylynn Grimes, Rebecca Guzman, Kadance Healy, Jaysa Hildebrand, Heidi Hillman, Elizabeth Hodge, Diana Islas, Caston Kennedy, Syvanna Kennedy, Leila Killman, Kaitlyn Kramer, Austen Lafrage, Angel Lara, Caidence Leger, Christopher Lloyd, Keelie Maier, Dakota Mata, Garrett Mccaskill, Makenna Mcguire, Makenna Mitchell, Landeyn Mittelsted, Breanna Montemayor, Brianna Moore, Laurelie Nemeth,Kayley O'Brien, Brissa Ochoa, Cloe Pain, Brandon Pearson, Sidne Peters, Justin Quinn, Sadie Quinn, Christian Redmond, Logan Riner, Jadyn Rodriguez, Jaylee Rushing, Meah Salinas, Arhianna Scales, Avery Scales, Ethan Schanzer, Kyla Scheck, Kristen Simpson, Rylee Slaughter, Emily Speer, Izabella Sprayberry, Andrea Stamper, Briana Starks, Devin Stoffel, Jackson Stroud, Mallory Summers, Madison Sustr, Lane Tacquard, Kyeler Thompson, Wyatt VanHouten, Allison Vassallo, Madison Wagner, Emma Wallace, Devon Weaver, Briauna West, Abigail Westerlin, Cade Whitfield, Zailey Wiggins, Taylor Wilson, Zaine Wood, and Jaden Yettevich.
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