The principal of Oppe Elementary School in Galveston recently announced the honor roll for the second nine-weeks of the 2018-19 academic year.
All A's
First grade: Riya Agarwal, Daylen Armstrong, Hannah Bell, Grayson Bocado Strain, Jaycee Caton, Benjamin Clark, Leah Cline, Jagger Cruz, Maya Dacso, Zoe Dell’Osso, Sophia Dowdy, Micah Freeman, Katherine Gaido, Juliette Galicia, Timera Hilton, Kane Hopkins, Mya Houston, Bethany Huang, Aeva Johnson, Kinley Lankton, Brian Lemire, Dayton Lindberg, Yaritzy Lopez, Luke Masel, Caroline Mielsch, Keegan Morris, Jonah Ortiz, Margarita Peniche-Galindo, Roscoe Plummer, Abigail Popovich, Izamar Ramos, Ryder Robertson, Laila Serag, Eli Shabot, Suhina Shetty, Jackson Smith, Briella Sparks, Skylre Stuckey, Coral Telliard, Avani Temple, Payton Varela and Jasmine Walton.
Second grade: Shezal Arain, Esther Bae, Braydon Booth, Glenn Camp, Daisy Campbell, Sable Clift, Nicolae Contreras, Celeste Correa, Grayson Daugherty, Juan Jose Flores, Josephine Gaskin, Zaliyah Guice, Victoria Gulian, Kendall Hartnett, Castin Hopper, Sydney Hubbard, Lincoln Lee, Reid Lepo, Liam Li, Layla Melber, Helana Nechtow, Addison Pickavance, Caleb Powell, Ryan Pryor, Georgia Scott, Maddilynn Scott, Manasvini Sepuru, Eden Shumate, Paul Signo, Madysson Singleton, Claire Sutherland, Juniper Tacconi, Prudence Thomasson and Ronan Woodson.
Third grade: Sierra Adams, Kaia Caravageli, Ayden Cohen, Mason Cox, Alathea Dowdy, Brennan Geran, JJ Godinich, Emory Guajardo, Austin Hill, John Huang, Mia Mallory, Angelica Molina, Adrial Montalvan, Jaylenne Morales, David Peniche-Galindo, Stephen Prze, Pilar Puig, Mariela Ramirez, Odalys Salinas, Meghdoot Sarkar, Jaiden Scribner, Eryn Vandewater and Piper Varela.
Fourth grade: Blake Addison, Justin Antonio, Thanushvene Arulentiran, Lukas Boedicker, Adele Brown, Reese Catron, Skylar Catron, Kahlil Chapman, Maria Flores, Sebastian Frost, Vincent Garza, Kaylin Gray, Aws Hasan, Cooper Johnson, Briana Marines, Daryka Meas, David Moore, Peyton Moore, Gavin Ogden, Havyn O’Rourke, Zane Overton, Luna Paessler, Jessica Ramirez, Griffin Rees, Charlie Rodriguez, Ella Sanders, Ferdinand SantiagoVillalobos, Manonetra Saravanabalaji, Katherine Schmidt, Gabe Smith, Sofia Solano, Damian Solorzano, Miles VanDyke, Hayden Wiseman and Anya York.
A/B honor roll
First grade: Wyatt Anthony, Cruz Arden, Maeliss Barreto, Audrey Breedlove, Kirra Caravageli, Jonathan Castillo, Harbor Dryzmala, Kenley Foster, Brandon Garcia, Mason Goings, Jenna Gonzalez, Melanie Gonzalez, Mia Gonzalez, Delailah Gutierrez, Rin Rin Ito, Catalina Lopez, Bryan Lucio, Calder McCullough, Adrian Maldonado, Isaih Martinez Parga, Phoebe Neumann, Isabella Rodriguez, Alanii Solano, Sebastian Uscamayta, Isaiah VanDyke and Harrison Whitlow.
Second grade: Valeria Alfaro, Henry Anderson, Zachary Barham, Mathew Beverlin, Maddox Burns, Cayden Castaneda, Manik Cerdas, Brynn Cheatham, Alexandria Chenault, Leila Choudry, Seth Enriquez, Emma Franklin, Alexis Galindo, Karlee Godinich, Sophia Gomez, Haylee Hines, Kason Hollenshead, Alexis Jordan, Zachary Karsten, Azul Maldonado, Chandarath Meas, Abigail Musick, Michael Pappous, Soad Perez, Gianna Ruiz, Caleb Stewart, Damian Thomas, Anna Whitlow, Forest Whitlow, Irelin Williams and Matthew Williams.
Third grade: Fernando Almazan, Toni Barroso, William Berg, Diego Bernal, Josephine Bishop, Jackson Bonds, Madelin Cabaniss, Anthony Cann, Jayden Chemareni, Samantha Dailey-Martinez, Aide Flores, Evan Fortini, Eliab Garcia, Alice Gilmore, Austin Gonzales, Layla Gonzales, Sandra Gorham, Giavanna Hays, Dina Hohl, Sara Horiuchi, Tanya Kadaru, Lily Kershaw, Kaden Land, Joanna Li, Kathy Lopez, Rosalyn Mire, Eli Morales, Melanie Pacheco, Heaven Rowe, Madison Tinney, Jonathan Vallecillo, Ari Williams and Eve Woods.
Fourth grade: Luke Addison, Keagan Alexander, Jack Anderson, Logan Anderson, Gianna Batista, Carter Boren, Logan Butler, Adan Carcano Ross, Noah Catanzaro, Ashton Cook, Falyn Cruz, Yoshua Delgado, Colton Gomez, Zach Gossett, Kenneth Harper, Nolan Hernandez, Parker Holland, Jeicolle Ixtocoyac, Aeden Jones, River Jorgensen, Mili Lara, Logan Lee, Izaiah Lewis, Owen Lindsey, Ethan Lopez, Alexis Luza, Colin Maldonado, Michael Molis, Matthew Morgan, Macey Norton, Kendra Palenik, Melanie Peraza, Jasmine Phillips, Mia Premirelli, Daniel Ramos Salinas, Riley Schloesser, Rad Smith, Willow Tacconi, Deveion Thompson, Luffy Tran, Cailyn Vaughn, Amerika Villarreal and Rafael Villegas.
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