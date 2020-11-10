The principal of Heights Elementary School recently announced the honor roll for the first nine-weeks of the 2020-21 academic school year.
All A’s
First grade: Cameron Allen, Italy Bledsoe, Elijah Bullock, Aubrie Carman, Kaylee Del Angel, Haylee Fisher, Kenzleigh Fox, Jose Gonzalez, Aidan Grimm, Codie Harris, Lyla Hebert, Abel Hernandez, Taytumn Inscore, Taylah Jackson, Kylie Lober, Anthony Martinez, Sophia Martinez, Olivia McEachern, Jayde Nolan, Camila Reyes, and Yulianna Rivera.
Second grade: Natalie Barragan, Xavier Ceballos, Mia Curtis, Mya Curtis, Journey Garrett-Wilson, Deddrick Handy, Charlotte Harris, Brianna Orta, Gianni Perez Hadley, Denielle Placker, Lilee Rice, Iker Rivera, Angel Rodriguez, Phoenix Slate, Sylas Sullen, and Lova Weller Coon.
Third grade: Makenzee Butler, Elmer Cadena, Shari Garwood, Harley Inscore, Dulce Vallejo, and Maxx Walton.
Fourth grade: Yahaira Alvarez, Aaliyah Briones, Cade Bunker, Maci Campbell, Eduardo Castillo Lucena, Jennifer Cidrian, Rafael Cidrian, S’Nyah Degrassa, Arianna Frank, Dionne Johnson, Donovan Johnson, Martin Monjaras, Yesenia Ortiz, Benjamin Rogers, Eric Rojas, Keniece Russell, Journie Samuels, Kristen Turner, and Kaszandra Vallejo.
A/B honor roll
First grade: Shyann Carrington, Lila Cermeno, Bri’onica Cordova, Diego De Leon, Chloe Dominguez, Bryce Donald, Prince Greer, Savanna Halcumb, Beautiful Hale, Enrique Kuri, Hanna Manis-Dahud, Damian Marquez, Naomy Menchu, Oliver Morales, Arianna Olivo, Anden Perry, Natalie Ramirez, Hector Reyna, Emily Santos, Dallas Thompson, Valentina Vallejo, Angelin Vasquez, Mason Villa, Charles Werner, and Taryn Wesson.
Second grade: Samantha Arteaga, Caleb Broussard, Joseph Caldwell, Tristan Evans, Jordyn Jolly, Xavier Loubet, Gabriel Ramirez, Jordan Robles, Riley Trevino, and Audrey Underwood.
Third grade: Maria Almaguer-Sanchez, Aden Ayala, Lorelei Carter, David Cosigua, Zayne Flanagan, Alwin Gonzalez-Valentin, Alyssa Grimm, Alexander Killian, Matthew Lockaby, Madison Love, Chance McGill, Sophia Primm, Lila Richmond, Jonathan Romero-Martinez, Xavien Soliz, and Lily Zesner.
Fourth grade: Lindsey Aviles, Luis Cantu Campos, Wilmer DeLeon, Ethan Drake, Vanessa Estrada Gonzales, Leonardo Fabela, Marco Gonzalez, Serenity Gray, Brianna Guerra, Evelyn Hart, Miguel Jimenez, Kacey Klyng, Nikolas Lloreda, Kimberly Lundy, Julian McClendon, Khloe Miller, Paris Mitchell, Kolby Pacheco Allen, Lilly Richmond, Roberto Rojas, Jonathan Romero, Brianne Ruiz, Tori Sendejas, Oriana Sepulveda Maldonado, Darian Williams, and Jeremiah Woods.
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