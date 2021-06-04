The following students at Hitchcock Primary Elementary School made the honor roll for the fourth nine-weeks of the 2020-2021 academic year.
All A’s
First grade: Adrian Alvarez, King Alvarez, Nadia Ben, David Benavides Hernandez, Braxton Bonnette, Jayden Calhoun, Jonathan Carcano, Aubree Cash, Kaiden Collins, Michael Cox, Abbigail Cuello, Ka’Mori Evans, Danielle Hanrahan, Hunter Harwell, Nevaeh Hernandez, Lillian Jones, Mi’lia Justice, Captain Lawson, Chandler Mabin, Mia Martinez, Kenneth Martins, Jack McDowell, Tyler Morris, Mason Munoz, Ne’Vaeh Patrick Matthew Pidcoke, Coral Rentas, Royce Ramos, Roman Reyes, Amelia Rodriguez, Analilith Rodriguez, Taylor Schlotter, Avery Scofelia, Alayna Scypion, and Declan Toups.
Second grade: Michael Bateman, Grayson Byrd, Angel Cunha, William Donovan, Nathalia Evans, Raven George, Chance Gonzalez, leslie Gonzalez, Tay’Brein Harvey, Joel Hernandez III, Alana Johnston, Kennedy Jones, Cortney Lattimore, Carter Mabin, Aaliyah Maupin, Drake McDaniel, Landon Phillips, Kyla Preston, Marcus Price Griffin, Angelyna Rivera Rodriguez, Jace Sample, Atiana Scott, Nora Shuttlesworth, Cleaver Singleton, Dalton Stock, Jewel Stuart, Jacob Velasco, Koleby Wells, Ryan Williams, and Evan Williams Igwonobe.
A/B honor roll
First grade: Javier Alatorre, Kenleigh Anderson, Samuel Benavidez, Paisley Bonnette, Haylyn Booth, Zaevier Bowen, Shaun Bryant, Osh Burch, Juliana Bustamante, Kaelynn Cantrell, Collin Castro, Isaiah Copeland, Naomie Dillon, Cole Dohman, Ny’Jah Evans, Curtis Fate, Cristian Fuentes, Gilbert Garay-Gonzalez, Kerri Griffin, Jayda Harrison, leonard Jones, Shanacey Lawson, Ayleen Lopez, Josephine Mitial, Geraldine Paniagua, Rileigh Phillips, Cason Queen, Landon Ruiz, Stephanie Sharp, Jose Villanueva, Carissa White, and Trinity Wilson.
Second grade: Jazlynn Aguilar, Salvador Benavidez, Alaric, Saul Cedillo, Laila Cervantes, Racheal Cervantes, Ryleigh Dotson, Paige Duschamp, Sophia Faison, Jaelyn Green, Lai-La Jackson, Mi’Cayla James, Mariyonna Jones, Cristian Luna, Jerphoenix Marroney, Victor Navarro, Ricardo Osorio Medina, Elder Pineda, Ava Robinson, Peyton Sanders, Brooklynn Saxton, Caitlynn Sharp, William Slaybaugh, Bria Smith, Jasmine Stevens, Brazil Taylor, Ty’Jai Thompson, Adelyn Whitaker, and Cherish Wilson.
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