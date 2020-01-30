The following students at Santa Fe High School made the honor roll for the second nine-weeks of the 2019-20 school year:
All A's
Ninth grade: Erin Anderson, Anthony Arcidiacono, Ryann Bedard, Jaelee Biscamp Alvarez, Ashley Black, Laney Bland, Sydney Bland, Shelby Bray, Zachary Briggs, Kaitlyn Cashiola, Autumn Chambliss, Kiana Chastain, McKinsey Criss, Kamryn Cruz, Eunice Estrada, Callee Eversole, Collin Fogle, Keirstan Fuller, Lane Fuller, Anneliese Garcia, Trenity Gonzalez, Rebecca Guzman, Hannah Hall, Katelyn Harmeyer, Heidi Hillman, Shealea Johnson, Syvanna Kennedy, Christopher Lloyd, Tyler Long, Keelie Maier, Makenna McGuire, Cadin McKinzie, Lance Nix, Sierra Norstrom, Kayley O’Brien, Regan Payne, Sidne Peters, Jenna Radicioni, Rowan Russell, Arhianna Scales, Kyla Scheck, Madylan Shaw, Rylee Slaughter, Brooklyn Spencer, Brandon Touchstone and Devon Weaver.
10th grade: Christopher Adams, Karissa Betancourt, Sasha Bishop, Shane Bishop, Samantha Browning, Emma Cerda, Kensley Clark, Christianna Clingerman, Brody Dizona, Tyler Dobson, Bethanie Durant, Katelyn Garza, Reece Gillespie, Tyler Harrison, Eric Harrity, Michaela Henson, Destiny Hicks, Natalie Higdon, Vincent Holm, Seth Jacobs, Evelyn Lopez, Mason Marek, Michael Martinez, Gaven Mayfield, Dulce McClure, Andrews Moraga Martinez, Michelle Ren, Amelia Rosier, Olivia Sanchez, Gwenyth Smith, Barrett Swope, Nicholas Thompson, Rory Vickery, Allison Walton, Noemi Weldon, Casey Whatley, Catherine Wilks, and Bailey Williams.
11th grade: Sydney Allen, Macy Bertolino, Rylie Bouvier, Citalli Caballero, Savannah Clark, Kayla Derrick, Shelby Haaga, Madison Hayes, Jaleigh Holloway, Ryleigh Mata, Cole McGuire, Danielle Overstreet, Elizabeth Paddie, Penelope Pate, Hannah Pullen, Vanessa Ramon, Saydie Recknor, Stormie Renevey, Ashton Shutt, Sarah Staples, Parker Swope and Morgan Wilson.
12th grade: Kandyce Amos, Baylie Baccinelli, Cameron Bloomfield, Sativa Bohall, Kailey Bouse, Janelle Bowen, Camden Brown, Maggie Childs, Trinity Clark, Chloe Cowling, Alex Cravey, Cassi Cruz, Christian Curtis, Madison Devries, Ashley Dinhobl, Marcus Dobson, Rachel Douglas, Angelina Ervin, Alondra Esparza, Tristan Flores, Mikayla Flowers, Shelby Freudensprung, Hunter Ganung, Carlee Garwood, Eric Grady, Emily Graves, Alexys Greenlaw, Ryan Irons, Taylor Jewell, Aubrey Jones, Kaleb Jones, Omar Juarez, Colton Kimball Honings, Ashton Luedecke, Hailee Luxton, Jack Mancuso, Madison Mann, Sydney Martin, Christian McArthur, Kirby McCaskill, Nicholas McDonald, Haylee Melancon, Shelbi Moorehead, Sarah Nelson, Jason Obrien, Mia Peloquin, Grant Pfaff, Julio Pinto De Leon, Cody Rehm, Sarah Salazar-Lopez, Erin Smith, Lloyd Smith, Dalton Stevens, Peemapol Sukawas, Robyn Watkins, Erin Werner, Harley Whatley, Sadie White, and Callie Wylie.
A/B honor roll
Ninth grade: Ashley Alarcon, Reese Austin, Kate Baccinelli, Nathan Ballew, Jarred Batista, Christina Bear, Paulina Becerril, Ivan Bell, Casey Blackwell, Garrett Bland, Corbin Blevins, Alexandra Cappadona, Brianna Clark, Camden Clark, Ty Clark, Ty Cole, Thomas Cook, Allison Copous, Jordyn Crouch, Payton Cundiff, Seally Davis, Hector DeLaMora, Alexa Dean, Xavier Dearmon, Katherine Eckeberger, Arianna Edmond, Glenn Firasek, Brianna Flores, Kadee Frantz, Cannen Gaona, John Garcia, Stephen Garcia, Austin Greer, Jaylynn Grimes, Emma Gutierrez, Jaxson Hicks, Jaysa Hildebrand, Elizabeth Hodge, Diana Islas, Janette Istre, Joshua Johnson, Zaden Kinnear, Kaitlyn Kramer, Kalei Lovos, Braden Lutz, Jayden Mallett, Garrett McCaskill, Noah McKenzie, Dalton Michalka, Makenna Mitchell, Austin Moffett, Arturo Moraga Fernandez, Devynity Morris, Brissa Ochoa, Collin Page, Cloe Pain, Lily-Rose Posey, Justin Quinn, Jadyn Rodriguez, Jaylee Rushing, Meah Salinas, Reece Sandoval, Kindall Satsky, Avery Scales, Mason Schlageter, Pierce Schwertner, Kristen Simpson, Autumn Smith, Brice Smith, Trinity Smith, Hayley Spinn, Andrea Stamper, Madison Sustr, Lane Tacquard, Kyeler Thompson, Jamison Thornton-Wright, Wyatt Van Houten, Allison Vassallo, Harrison Wainwright, Emma Wallace, Briauna West, Zaine Wood, and Jaden Yettevich.
10th grade: Sydney Adams, Aspen Arbogast, Chloe Auzston, Jacob Balvantin, Waverly Banegas, Abigail Blundell, Kandice Bradley, Hunter Branch, Trevor Brock, Landen Brunkenhoefer, Kailey Buck, Brooke Burnett, Melinda Cabe, Morgan Chapa, Andy Curtner, Jacob Cyr, Carli Daffern, Alexxis Dale, Gracelyn Daugherty, Nevaeh Dawsey, Eric Dearmon, Jordan Decker, Skylar Doherty, Lexi Fath, Christopher Garcia, Luke Garcia, Lauren Gardner, Frank Garza, Thomas Gerami, Lexi Gunter, Ayianna Gutierrez, Grace Hales, Emily Hardee, Keaten Hawk, Dru Hawkins, Julieann Hicks, Kimberly Hill, Harrison Hilliard, Amiee Hoff, Clayton Holder, Brooke Hood, Canton Hughart-Kempf, Jericka Jankowski, Colby Jones, Lindsay Kay, Kolin Lashlee, Amber Lavergne, Perla Lopez Almaguer, Michelle Lopez, Madison Luparello, Natalie Mancuso, Natalie Mauricio, Cody McKinney, Karly Mendoza, Meagan Mundine, Ashley Nickerson, Rhett Ostermayer, Jacob Overbeck, Marissa Owens, Hunter Pearson, Myranda Perez, Reagyn Perryman, Ty Pickett, Joshua Resendiz, Sera Rivero, Tyler Roark, Ashlyn Roberson, Alyssa Rouse, Rylie Saenz, Sonya Salazar-Lopez, Amina Skorynina, Kevin Small, Kenzie Smith, Reagan Smith, Chelsea Stiles, Alexis Tabor, Hannah Tucker, Kloee Vanier, Brandon Vassallo, Justin Wade, Aroureis Watson, Ernest Western, Korbin Winton, Hailey Wooley, and Jayden Zinante.
11th grade: Amaya Austin, Brittany Barker, Brenton Beohm, Sarah Birkmeyer, Payton Boody, Tegan Brewer, Justin Brown, Miya Brown, Aubrea Burnam, Jacob Cavness, Coby Cerda, Gracie Cervantes, Angelina Coulter, Marcos Covarrubias, Dillon Cummings, Ashton Dobson, A’zha Edmond, Bruce Erekson, Zoe Faust, Graycin Ferguson, Jonathan Fogle, Chase Fossati, Kyle Fraser, Elyssa Garcia, Albert Garza, Jacob Garza, Makayla Garza, Joseph Gibbs, Jaivyance Gillard, Chailyn Gillespie, Destiny Golden, Raquel Gonzalez, Zara Gonzalez, Julianne Hernandez, Reynaldo Herrera, Paul Hopkins, Isabell Jablonski, Madison Jeans, Lexi Lawwill, Epic Luca, Adamari Lujan, Cameron McCollum, Claire McGuirre, Andrew Nall, Layne Nix, Alyssa Nolan, James O’Day, Eagan Oliver, Jose Orellana, Jackson Overstreet, Dayton Pierce, Brock Radicioni, Reese Reyna, Brooke Roachell, James Robbins, Hailey Robinson, Christopher Rodriguez, Kylee Sonnier, Colby Tacquard, Klaas Tadema, Eric Teague, Ciara Trahan, Lamar Tucker, Gavin Unger, Keith Velasquez, Denise Villareal, McKenna Whittaker, Kastin Wilde, Emily Womack, and Breonna Zegarelli.
12th grade: Cade Albrecht, Janisa Alfaro, Jenna Arthur, Gage Baker, Ty Baker, Kylie Belcher, Cameron Bennett, Tristan Bergara, Brooke Bigford, Zachary Bilbrey, Madyson Blake, Madison Bouras, Naomi Boysen, William Bratsen, Miranda Byrket, Gavin Cagle, Alexis Castillo, Kayla Clements, Adrian Curtis, Elena Dondonay, Patrick Dunn, Trevor Eernisse, Trenton Eubanks, Oldrich Firasek, Allie Fockelmann, Christopher Free, Juliana Garcia, Micah Gibson, Macy Gregory, Cassidy Hallows, Kyle Harris, Victoria Harris, Emily Hartnett, Baylee Henson, Ella Hoke, Morgan Horn, Eli Hutson, Caleb Ioannidis, Bailey Johnson, Dallan Johnson, Gordon Johnson, Aaron Kane, Justin Kirsch, Dylan Kleinhans, Riley Klima, Hannah Knight, Samantha Lane, Brooke Langer, Fabian Lerma, Fatima Lopez Almaguer, Maxwell McCaskill, Kyleigh McGilberry, Jasie Melancon, Christian Morales, Jeremy Moreno, Sydney Mounts, Candy Mueller, Alec Neal, Kaleigh Noto, Fatima Orozco, Andrew Palmer, Elissa Parnell, Avery Parson, Deven Patterson, Sharik Perez, Rylie Peters, Haley Plowman, Arturo Rabago, Jade Ranck, Haley Ritter, Jasmine Roberts, Angelina Robinson, Juan Rodriguez Mendoza, Keira Rodriguez, Kaitlyn Ryan, Sierra Sambrano, Cage Schultz, Rome Shubert, Noah Silva, Skyler Skillman, Camryn Smith, Katherine Smith, Bailee Sobnosky, Shane Sonnier, Jacob Spudis, Joshua Stevens, Emily Summers, Christa Swartz, Kassidy Taves, Lucas Thumann, Nova Tull, Sadie Villarreal, Katelynn Wade, Ethan Wainscott, Shelby Walker, Mercadise Wheeler, Cheynne White, Wyatt Wilks, Madison Wills, Cavan Womack, and Nathan Womack.
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